تشكيل مصر - محمد هاني وأيمن أشرف وزيزو يتحدون جزر القمر

أجرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت مباراة كينيا وانتهت بنتيجة 1-1 يوم الخميس في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

أحمد فتحي وعبد الله جمعة وحسين الشحات خرجوا من تشكيل البدري لمباراة جزر القمر اليوم الإثنين في الجولة الثانية من التصفيات.

في المقابل، عول البدري على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأيمن أشرف على الطرف الآخر، فيما يحصل أحمد سيد "زيزو" على أول بداية دولية رسمية له بديلا للشحات.

وفضل البدري الحفاظ على بقية التشكيل، حيث يقود محمود عبد المنعم "كهربا" خط الهجوم، بدعم من محمد مجدي "أفشة" ومحمود حسن "تريزيجيه"، وحماية من طارق حامد وعمرو السولية في وسط الملعب.

التشكيل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – أحمد سيد "زيزو" – محمد مجدي "أفشة" – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتتصدر جزر القمر ترتيب المجموعة بعد فوزها على مضيفتها توجو بهدف في الجولة الأولى.

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