بلاتيني: تقنية حكم الفيديو لا تحل مشاكل كرة القدم.. إنها مثل السم في العسل

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 13:04

كتب : FilGoal

ميشيل بلاتيني

قال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق إن تقنية حكم الفيديو لا تحل مشاكل كرة القدم مشيرا إلى أنه سيئة مثل السم في العسل وذلك وفقا لتصريحاته لقناة "راي 2" الإيطالية.

وصرح بلاتيني قائلا: "سيتطلب الأمر مني نصف ساعة لكي أشرح أن تقنية حكم الفيديو لا تحل المشاكل، إنها تحركهم، أنا ضدها وأعتقد أنها سيئة مثل السم في العسل".

تقنية VAR تم تقديمها كمشروع في بداية العقد الحالي تحت توجيها من الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، وتم اختبار النظام لأول مرة في موسم 2012-2013 في الدوري الهولندي، وفي 2014 قدم الاتحاد الهولندي الفكرة إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لكي تضعه ضمن قوانين اللعبة.

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ووافق مجلس اتحاد كرة القدم الدولي على تطبيق تقنية حكم الفيديو في عام 2016، وفي أغسطس 2016 كانت أول تجربة حقيقية للتقنية وهي ضمن القانون في الدوري الأمريكي في مباراة بين رديف فريقين، وكان إسماعيل الفتح هو أول حكم يراجع حالة عبر تقنية الفيديو.

وطُبقت تقنية حكم الفيديو كذلك في كأس العالم للأندية عام 2016 قبل أن تدخل إلى معظم ملاعب العالم.

وأضاف "في عمر الـ64 لازال أمامي الفرصة لكي أقوم بمغامرة وحيدة، لكنني لا أريد أن أرتكب الأخطاء ويجب علي التفكير بها".

وأتم "في فيفا لا يريدونني كرئيس لأنني أردت الدفاع عن كرة القدم وكنت اللاعب الوحيد الذي كان بإمكانه أن يصبح رئيس الاتحاد".

وتم إيقاف بلاتيني عام 2015 من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم على خلفية خرق العديد من القواعد وقوانين وأسس أخلاقيات الفيفا لمدة 8 سنوات، وتم تقليل الإيقاف إلى 4 أعوام بعد الاستئناف.

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