لاعب غانا: سنفعل كل ما في وسعنا للفوز ضد كوت ديفوار

قال ياو يبواه لاعب منتخب غانا الأولمبي إن فريقه سيفعل كل ما بوسعه للفوز ضد كوت ديفوار في مباراة الفريقين بكأس الأمم تحت 23 عاما لضمان المشاركة في الأولمبياد.

وصرح يبواه للصحفيين قائلا: "مستعدون لهذه المباراة ويتبقى 4 فرق فقط في البطولة وبكل تأكيد يستحقون التواجد بهذا الدور، سنفعل كل شيء للتأهل إلى النهائي".

وأكمل "نستطيع تقليل الضغط علينا وبكل تأكيد انتظرنا فوز مصر ضد الكاميرون من أجل التأهل إلى الدور المقبل وضمنا ذلك بفوزنا ضد مالي".

وأتم "سنفعل كل شيء للفوز ضد كوت ديفوار، فنحن نمتلك كل مقومات الفوز خاصة وأننا نأمل في المشاركة بالأولمبياد".

مصر فاز بنتيجة 2-1 ضد الكاميرون في آخر جولات دور المجموعات فيما فازت غانا بنتيجة 2-0 ضد مالي، لتتأهل النجوم السوداء وتودع الكاميرون البطولة بفارق الأهداف.

منتخب كوت ديفوار يلتقي بنظيره غانا على استاد القاهرة في تمام الخامسة مساء في نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد.

طالع أيضا

تشكيل مصر المتوقع ضد جزر القمر

موعد مباراة مصر وجزر القمر يوم الإثنين

ميتشو يفكر في مركز جديد لعنتر

جيرالدو يشارك في خسارة أنجولا أمام الجابون

الزمالك: هل يعقل تفريطنا في مصطفى محمد بهذه السرعة؟

إصابة ديانج