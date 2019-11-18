لاعب غانا: سنفعل كل ما في وسعنا للفوز ضد كوت ديفوار

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 12:28

كتب : FilGoal

ياو يبواه

قال ياو يبواه لاعب منتخب غانا الأولمبي إن فريقه سيفعل كل ما بوسعه للفوز ضد كوت ديفوار في مباراة الفريقين بكأس الأمم تحت 23 عاما لضمان المشاركة في الأولمبياد.

وصرح يبواه للصحفيين قائلا: "مستعدون لهذه المباراة ويتبقى 4 فرق فقط في البطولة وبكل تأكيد يستحقون التواجد بهذا الدور، سنفعل كل شيء للتأهل إلى النهائي".

وأكمل "نستطيع تقليل الضغط علينا وبكل تأكيد انتظرنا فوز مصر ضد الكاميرون من أجل التأهل إلى الدور المقبل وضمنا ذلك بفوزنا ضد مالي".

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وأتم "سنفعل كل شيء للفوز ضد كوت ديفوار، فنحن نمتلك كل مقومات الفوز خاصة وأننا نأمل في المشاركة بالأولمبياد".

مصر فاز بنتيجة 2-1 ضد الكاميرون في آخر جولات دور المجموعات فيما فازت غانا بنتيجة 2-0 ضد مالي، لتتأهل النجوم السوداء وتودع الكاميرون البطولة بفارق الأهداف.

منتخب كوت ديفوار يلتقي بنظيره غانا على استاد القاهرة في تمام الخامسة مساء في نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد.

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