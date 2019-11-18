مؤتمر مدرب غانا: مصر ساعدتنا على التأهل لكننا حققنا الهدف المطلوب أيضا

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 12:19

كتب : FilGoal

إبراهيم تانكو

قال إبراهيم تانكو مدرب منتخب غانا الأولمبي إن مصر ربما تكون ساعدته على التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما لكنه أيضا حقق الهدف المطلوب بعد الفوز ضد مالي.

وصرح تانكو قائلا: "مباراة كوت ديفوار صعبة لأنها نصف نهائي ومؤهلة للأولمبياد، كما أنه منتخب قوي وجميع من شارك في البطولة كذلك".

وأضاف "أثق في لاعبي وقدرتهم على العبور والتأهل لمباراة النهائي والتتويج باللقب في ظل التدرج خطوة بعد خطوة والتطور في الأداء والمستوى الفني".

أخبار متعلقة

حلم طوكيو - اللجنة المنظمة تقرر إقامة مباراتي نصف النهائي على استاد القاهرة حلم طوكيو 2020 - إغلاق مران جنوب إفريقيا قبل مواجهة مصر عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: حلم عمري الاحتراف الأوروبي.. ولا تفكير في الانتقال محليا

وواصل "مصر نجحت في الفوز ضد الكاميرون لتتصدر المجموعة وساعدتنا على التأهل".

وأكمل "شوقي غريب مدرب مصر قال إنه سيلعب للفوز واللعب النظيف كما أن غانا حققت الهدف المطلوب وفازت ضد مالي وحصدت بطاقة التأهل".

مصر فاز بنتيجة 2-1 ضد الكاميرون في آخر جولات دور المجموعات فيما فازت غانا بنتيجة 2-0 ضد مالي، لتتأهل النجوم السوداء وتودع الكاميرون البطولة بفارق الأهداف.

وأكمل مدرب النجوم السوداء "لا توجد إصابات في فريقي بعيدا عن قائد المنتخب الذي أصيب ضد مالي، لكننا جاهزين لنصف النهائي، وأراقب جميع المنتخبات المتواجد عن كثب وأختار التشكيل المطلوب والخطة المناسبة".

وتابع "بسبب صعوبة الحصول على معلومات كاملة عن المنتخبات فإنني أضع خطة وفقا لما لدي من المعلومات، المواجهة ستكون تكتيكية لرغبة الفريقين في العبور لأولمبياد طوكيو".

وأردف "نحن وكوت ديفوار متشابهان إلى حد كبير في الأداء والمستوى الفني وطريقة اللعب وسيكون اللقاء صعبا، الكل يدرك مدى أهمية تلك المواجهة لكننا قادرون على الوصول إلى النهائي".

وأتم "سأشاهد مباريات كوت ديفوار في البطولة والإعداد للقاء سيختلف قليلا عن باقي المباريات في دور المجموعات، كل مباراة مختلفة عن الأخرى ودائما أنظر للقاءات بشكل مختلف، شاهدت الفريق في مباراته الماضية وأعلم عنه كل شيء وبعد 10 دقائق من بداية مباراتنا سيظهر الشكل مختلفا ومتناسقا".

منتخب كوت ديفوار يلتقي بنظيره غانا على استاد القاهرة في تمام الخامسة مساء في نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد.

طالع أيضا

موعد مباراة مصر وجزر القمر يوم الإثنين

تقرير: مالديني يرفض النني

ميتشو يفكر في مركز جديد لعنتر

جيرالدو يشارك في خسارة أنجولا أمام الجابون

الزمالك: هل يعقل تفريطنا في مصطفى محمد بهذه السرعة؟

إصابة ديانج

حلم طوكيو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

ريال مدريد يوضح إصابة جيمس 45 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مجموعة مصر.. تعادل بين كينيا وتوجو يمنح جزر القُمر الصدارة 56 دقيقة | إفريقيا
حلم طوكيو - تولوز يضع منتخب كوت ديفوار في ورطة ساعة | حلم طوكيو 2020
فيرمينو: أصبحت أفضل الآن.. ولا أريد التوقف عند هذا المستوى ساعة | أوروبا
بالفيديو - مجموعة مصر.. هدف صاروخي يمنح كينيا التقدم على توجو ساعة | إفريقيا
فيديو في الجول – علاء عبد العال يرد على سبب المشاحنات مع جمهور الزمالك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك