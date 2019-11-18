مؤتمر مدرب غانا: مصر ساعدتنا على التأهل لكننا حققنا الهدف المطلوب أيضا

قال إبراهيم تانكو مدرب منتخب غانا الأولمبي إن مصر ربما تكون ساعدته على التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما لكنه أيضا حقق الهدف المطلوب بعد الفوز ضد مالي.

وصرح تانكو قائلا: "مباراة كوت ديفوار صعبة لأنها نصف نهائي ومؤهلة للأولمبياد، كما أنه منتخب قوي وجميع من شارك في البطولة كذلك".

وأضاف "أثق في لاعبي وقدرتهم على العبور والتأهل لمباراة النهائي والتتويج باللقب في ظل التدرج خطوة بعد خطوة والتطور في الأداء والمستوى الفني".

وواصل "مصر نجحت في الفوز ضد الكاميرون لتتصدر المجموعة وساعدتنا على التأهل".

وأكمل "شوقي غريب مدرب مصر قال إنه سيلعب للفوز واللعب النظيف كما أن غانا حققت الهدف المطلوب وفازت ضد مالي وحصدت بطاقة التأهل".

مصر فاز بنتيجة 2-1 ضد الكاميرون في آخر جولات دور المجموعات فيما فازت غانا بنتيجة 2-0 ضد مالي، لتتأهل النجوم السوداء وتودع الكاميرون البطولة بفارق الأهداف.

وأكمل مدرب النجوم السوداء "لا توجد إصابات في فريقي بعيدا عن قائد المنتخب الذي أصيب ضد مالي، لكننا جاهزين لنصف النهائي، وأراقب جميع المنتخبات المتواجد عن كثب وأختار التشكيل المطلوب والخطة المناسبة".

وتابع "بسبب صعوبة الحصول على معلومات كاملة عن المنتخبات فإنني أضع خطة وفقا لما لدي من المعلومات، المواجهة ستكون تكتيكية لرغبة الفريقين في العبور لأولمبياد طوكيو".

وأردف "نحن وكوت ديفوار متشابهان إلى حد كبير في الأداء والمستوى الفني وطريقة اللعب وسيكون اللقاء صعبا، الكل يدرك مدى أهمية تلك المواجهة لكننا قادرون على الوصول إلى النهائي".

وأتم "سأشاهد مباريات كوت ديفوار في البطولة والإعداد للقاء سيختلف قليلا عن باقي المباريات في دور المجموعات، كل مباراة مختلفة عن الأخرى ودائما أنظر للقاءات بشكل مختلف، شاهدت الفريق في مباراته الماضية وأعلم عنه كل شيء وبعد 10 دقائق من بداية مباراتنا سيظهر الشكل مختلفا ومتناسقا".

منتخب كوت ديفوار يلتقي بنظيره غانا على استاد القاهرة في تمام الخامسة مساء في نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد.

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