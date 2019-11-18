تقرير: مالديني يرفض النني في ميلان

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 00:10

كتب : محرر في الجول

محمد النني - بشكتاش

يرفض باولو مالديني أسطورة ميلان ومديره الرياضي الحالي فكرة التعاقد مع محمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي ومنتخب مصر.

محمد النني

النادي : بشكتاش

ميلان

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" المهتم بأخبار التعاقدات في الدوري الإيطالي أن النني عُرض مرة أخرى على إدارة ميلان، لكن إدارة الروسونيري غير مقتنعة باللاعب الدولي المصري.

وأشار الموقع إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض النني على ميلان، حيث تم عرضه على النادي خلال الصيف الماضي.

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وأضاف الموقع أن مديري ميلان باولو مالديني وزفونيمير بوبان يران أن مستوى النني أقل من طموحات الروسونيري.

ويلعب النني معارا من أرسنال إلى بيشكتاش، وشارك مع الفريق التركي في 9 مباريات خلال الموسم الجاري.

ويعاني ميلان في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

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