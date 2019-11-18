قائد كوت ديفوار: كل الاحتمالات واردة ضد غانا.. مهما حدث علينا أن نكون فخورين

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 11:42

كتب : FilGoal

إسماعيل ديالو

قال إسماعيل ديالو قائد منتخب كوت ديفوار الأولمبي إن كافة الاحتمالات واردة ضد غانا في مواجهة المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، لكنه شدد على أنه وزملائه والجهاز الفني فخورون بما حققوه حتى الآن في البطولة.

وصرح ديالو قائلا: "سنحاول الظهور بشكل جيد قدر الإمكان وسنكون جاهزين لخوض اللقاء بعدما أصبحنا قريبين للغاية من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف "نؤدي كل مبارياتنا بطريقة واحدة وهي تقديم أفضل ما لدينا أي كانت الظروف ونحاول الخروج بشكل جيد أيضا أي كان المنافس".

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وأتم "كل الاحتمالات واردة ضد غانا، أي كانت النتيجة علينا أن نكون فخورين بأنفسنا بعد الوصول إلى المراحل الحاسمة للتأهل إلى الأولمبياد".

منتخب كوت ديفوار يلتقي بنظيره غانا على استاد القاهرة في تمام الخامسة مساء في نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد.

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