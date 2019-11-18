بونوتشي: إيطاليا ليست في مستوى أفضل 4 منتخبات أوروبية

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 11:06

كتب : FilGoal

بونوتشي

رغم السجل المثالي لأوزوري في تصفيات يورو 2020، إلا أن قائد الكتيبة الزرقاء لا يرى فريقه مثل منتخبات النخبة في القارة العجوز قبل أشهر من البطولة المنتظرة.

وحجزت إيطاليا مكانها في البطولة بعد 9 انتصارات في 9 مباريات وتختتم يوم الإثنين التصفيات بمواجهة ضيفتها أرمينيا.

وقال ليوناردو بونوتشي قائد إيطاليا ومدافع يوفنتوس:"سنبلغ مستوى أفضل فرق أوروبا لكن لازلنا بحاجة للتحسن لمنافسة هذه المنتخبات التي حققت نتائج طيبة في السنوات الأخيرة".

أخبار متعلقة

مينيوليه: تركت ليفربول لأن أليسون سيلعب حتى لو ألقى الكرة في مرماه أبيدال: لن نغلق الباب أبدا أمام نيمار هل يفقده إنتر؟ تقرير: مانشستر سيتي يراقب سينسي مواعيد مباريات الإثنين 18 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة – مصر أمام جُزر القُمر.. وودية الأرجنتين

وواصل بونوتشي (32 عاما) في تصريحات صحفية "لسنا في مستوى إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا لأننا نفتقد الخبرة. لديهم العديد من اللاعبين العالميين ونحن لا، لكن لدينا كل الإمكانات والطموح للوصول لهذا المستوى".

تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، استعادت إيطاليا بعضا من بريقها الذي افتقدته بالغياب عن كأس العالم 2018.

وكان مشوار التصفيات في متناول رفقاء بونوتشي بعدما وقعوا في مجموعة واحدة مع اليونان والبوسنة والهرسك وفنلندا وأرمينيا وليشتنشتاين.

وتقام يورو 2020 في يونيو المقبل في 12 مدينة أوروبية منها روما عاصمة إيطاليا.

وشاركت إيطاليا 9 مرات في بطولة اليورو وتوجت باللقب في ملعبها عام 1968 وفي النسخة الأخيرة عام 2016 ودعت من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

طالع أيضا

موعد مباراة مصر وجزر القمر يوم الإثنين

تقرير: مالديني يرفض النني

ميتشو يفكر في مركز جديد لعنتر

جيرالدو يشارك في خسارة أنجولا أمام الجابون

الزمالك: هل يعقل تفريطنا في مصطفى محمد بهذه السرعة؟

إصابة ديانج

إيطاليا بونوتشي

نرشح لكم

أخر الأخبار

وكيله: عودة جوارديولا لـ بايرن؟ لا شيء مستبعَد 29 دقيقة | أوروبا
مباشر - جزر القمر (0) - (0) مصر.. انطلاق المباراة الهامة 36 دقيقة | منتخب مصر
تقرير - يونايتد يحدد سعر سمولينج لروما 44 دقيقة | أوروبا
مصدر من المصري لـ في الجول: طلبنا استضافة استاد الإسكندرية لمبارياتنا الإفريقية 48 دقيقة | إفريقيا
الأهلي: الناشئ الهارب لا يعنينا.. أحدهم شارك 27 دقيقة في عامين 55 دقيقة | مصر
فيديو في الجول - النحاس يختار تشكيله المثالي من خارج الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك