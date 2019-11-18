مينيوليه: تركت ليفربول لأن أليسون سيلعب حتى لو ألقى الكرة في مرماه

بالنسبة لسيمون مينيوليه، لم يكن الأمر يتعلق بالمنافسة لاختيار الأجدر بحماية عرين بطل أوروبا، لذلك قرر خلع القميص الأحمر ليترك النادي الإنجليزي العريق.

سيمون مينيوليه النادي : كلوب بروج ليفربول

منذ قدوم أليسون تحسن مركز حراسة المرمى في ليفربول، فالبرازيلي فاز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل حارس في العالم لعام 2019.

لكن مينيوليه حارس كلوب بروج البلجيكي يعتقد أن الفريق كان يغفر أي خطأ لأليسون. كانت المشاركة الأساسية محسومة للاعب المنتقل من روما مقابل 72.5 مليون يورو.

وقال مينيوليه (31 عاما) لصحيفة HBVL البلجيكية:"لو أتيح لي القتال من أجل مكاني لربما بقيت. لكن لو لعبت بسبب إصابة أليسون وتصديت لعشر كرات، سيعود أليسون فورا لمكانه، حتى لو ألقى الكرة في مرماه، سيستمر في التشكيلة الأساسية".

وواصل مينيوليه الذي لعب لليفربول من 2013 إلى 2019 "لست نادما، لم أفكر مرة: اللعنة، الآن ليفربول ينافس على الدوري وأنا رحلت. كان بمقدوري البقاء للحصول على مال، المنافسة على الدوري ودوري أبطال أوروبا".

وأتم "على الرغم من ذلك، طالما أنك لا تشارك، يختلف الأمر. لذا أفضل المشاركة الأساسية في بروج بدلا من التتويج بالدوري كبديل في ليفربول".

أخطاء عديدة من حراس المرمى جعلت ليفربول يدفع ثمنا غاليا لانتداب أليسون في 2018، الحارس الذي بات ضمن الأفضل في العالم الآن.

وتوج أليسون ومينيوليه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يرحل الأخير عن ليفربول.

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن الوصيف ليستر سيتي والثالث تشيلسي بعد انقضاء 12 جولة.

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