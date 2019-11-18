أبيدال: لن نغلق الباب أبدا أمام نيمار

ربما تأخرت العودة، ربما سيعود يوما نيمار لارتداء القميص الأحمر والأزرق، طالما أن برشلونة يتمنى استعادة نجمه البرازيلي السابق.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وهو ما قاله إريك أبيدال لاعب برشلونة السابق والمدير الرياضي الحالي للنادي الكاتالوني، خلال حديثه مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وقال لاعب فرنسا السابق:"لاعب ممتاز، لديه فلسفة برشلونة ويقدم مستوى رائعا، دائما سيكون متاحا".

وواصل "من الناحية الرياضية قد نتخذ قرارات، لكن هناك عقبة مالية، بعض الأشياء تستطيع الحصول عليها وبعض الأشياء لا".

وأتم أبيدال "المستقبل سيفصح عن الأمر. إذا استمر بنفس المستوى، لأن الموسم طويل، سيستمر الهدف الأول لنا".

حاول برشلونة جاهدا إعادة اللاعب لملعب كامب نو في الصيف الماضي لكن تمسك باريس سان جيرمان باللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ورحل نيمار (27 عاما) عن برشلونة في 2017 باتجاه العاصمة الفرنسية بعدما دفع باريس الشرط الجزائي في عقده، 222 مليون يورو.

وقالت تقارير عديدة في وقت سابق إن نيمار نادم على القرار ويرغب في الرحيل عن صفوف الفريق حامل لقب الدوري الفرنسي.

ومن جهته، يتمنى ريال مدريد انتداب اللاعب، وهو ما جعل برشلونة يتحرك سريعا خوفا من ارتداء نيمار لقميص الغريم التقليدي.

وشارك نيمار في 5 مباريات بالموسم الحالي للدوري الفرنسي وسجل 4 أهداف.

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