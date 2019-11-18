هل يفقده إنتر؟ تقرير: مانشستر سيتي يراقب سينسي

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 10:18

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي

مع نهاية يونيو المقبل سيعود ستيفانو سينسي إلى نادي ساسولو المعار منه حاليا إلى إنتر ميلان، في ذلك الوقت قد ينقض مانشستر سيتي لاقتناص الإيطالي المتألق وهو ما يهدد رغبة نيراتزوري في استمرار لاعب وسطه.

يلعب سينسي في إنتر معارا لمدة موسم، وبعد تألقه اللافت في الدوري الإيطالي، جذب اللاعب البالغ عمره 24 عاما أنظار عدة فرق من بينها سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي.

سيسعى إنتر دون شك للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي من ساسولو، لكنه قد يواجه مشكلة إذا تقدم سيتي بعرض للأخير، وقتها قد يرجح ثراء الفريق الإنجليزي كفته للظفر بلاعب منتخب إيطاليا.

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وشارك سينسي في 10 مباريات مع إنتر بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ومثل إيطاليا ضد ليشتنشتاين وأرمينيا وفنلندا في تصفيات يورو 2020 التي شهدت تأهل فريق أوزوري للبطولة.

ولعب سينسي في تشيزينا وسان مارينو وانتقل لساسولو في يناير 2016.

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