بالفيديو - جنوب إفريقيا تتعافى من خسارة غانا بإسقاط السودان في تصفيات إفريقيا

حصدت جنوب إفريقيا أول 3 نقاط في سباق تصفيات كأس إفريقيا 2021 بفوزها يوم الأحد على ضيفها السودان بهدف دون رد في الجولة الثانية من التصفيات.

وسجل ليبوجانج فيري لاعب جانجون الفرنسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط الأول بتسديدة قوية للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتدادها من دفاع صقور الجديان.

واستحق فريق بافانا بافانا الفوز بعد تسيده لمجريات المباراة التي جرت على ملعب أورلاندو بمدينة جوهانسبرج.

وتساوت جنوب إفريقيا مع غانا والسودان بينما يتذيل فريق ساو توميه وبرينسيب ترتيب المجموعة بلا رصيد.

وخسرت جنوب إفريقيا في الجولة الأولى أمام مضيفتها غانا بهدفين دون رد بينما سحق السودان ضيفه فريق ساو توميه وبرينسيب بأربعة أهداف دون رد.

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وتستضيف الأخيرة فريق غانا يوم الإثنين.

وتجري الجولة الثالثة في أغسطس 2020 وتلعب فيها غانا ضد السودان وتستضيف جنوب إفريقيا منتخب ساو توميه وبرينسيب.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى البطولة التي تستضيفها الكاميرون في منتصف عام 2021.

وشاركت جنوب إفريقيا وغانا في كأس إفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر في يونيو الماضي، وخرجت الأولى من الدور ربع النهائي على يد نيجيريا بينما خسرت الثانية ضد تونس في الدور ثمن النهائي.

ويبحث السودان عن العودة للبطولة القارية التي شارك بها لآخر مرة في 2012 حين ودع من الدور ربع النهائي.

بينما لم يتأهل مطلقا فريق ساو توميه وبرينسيب لكأس إفريقيا.

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