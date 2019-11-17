كروس: ألمانيا الحالية ليست مرشحة للفوز باليورو

رغم أن ألمانيا دائما مرشحة للفوز بأي بطولة تشارك فيها إلا أن نجمها توني كروس يرى المستوى الحالي للفريق لا يؤهله للفوز بالمنافسة القارية التي تنطلق في يونيو المقبل.

توني كروس النادي : ريال مدريد ألمانيا

وقال لاعب ريال مدريد في حوار مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا":"لا تزال تنقصنا بعض الخبرة، لكن الأمور تتحسن".

وواصل كروس (29 عاما) "سنعرف إلى أي مدى وصلنا قبل البطولة مباشرة. حاليا، لا أعتقد أننا ضمن المرشحين البارزين، لكن هذا لا يعني شيئا".

كروس، بطل كأس العالم 2014، يريد ألمانيا مرعبة، كما كانت دوما قبل أن تسقط في روسيا وتغادر مونديال 2018 من الدور الأول في مفاجأة مدوية.

وتأهلت ألمانيا ليورو 2020 التي تقام في 12 مدينة أوروبية منها ميونخ الألمانية.

وتحمل ألمانيا وإسبانيا الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة، فازت بها في 1972 و1980 و1996.

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