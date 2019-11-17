وصف مصدر مطلع داخل الأهلي موقف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بـ"المعلق".

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الزمالك الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "حتى الآن، لا جديد بشأن كهربا".

وأضاف المصدر "موقف كهربا معلق، لأن الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر لم يقم بإعلان احتياجاته ليناير المقبل حتى الآن، ولم يحدد أسماء لاعبين يريد ضمهم".

وشدد المصدر "من المستحيل أن ينضم لاعب للفريق بسبب رغبته أو رغبة الجمهور، في حال كان ذلك ضد رغبة المدير الفني للفريق، وفايلر لم يعلن احتياجاته".

وأردف "الأهلي لن يضم لاعبا إلا بقرار من الجهاز الفني للفريق، خاصة أن فايلر أثبت كفاءة كبيرة منذ توليه تدريب الفريق".

وأكمل "بعيدا عن الفنيات، هناك خلاف قانوني بين اللاعب وبين الزمالك لذا علينا – إذا تم الاستقرار فنيا على ضمه – التأكد من عدم تأثر الأهلي بهذا الأمر بأي شكل من الأشكال".

وأتم المصدر "هذا هو موقف كهربا حاليا، وبالتالي يظل الأمر معلقا".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إتمام الأهلي لصفقة كهربا، وهو ما نفاه المصدر لـFilGoal.com .

ورحل كهربا في وقت سابق من الزمالك متجها للدوري البرتغالي رغم استمرار عقده مع الفارس الأبيض، وعدم موافقة النادي على رحيله.

ويشارك كهربا في الوقت الحالي مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد وصول بطاقته الدولية بشكل مؤقت، حيث سجل صاحب الـ25 عاما مرة واحدة في 5 مواجهات شارك فيهم.

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