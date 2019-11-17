خاص مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: موقف كهربا معلق

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 12:17

كتب : أحمد الخولي

محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك

وصف مصدر مطلع داخل الأهلي موقف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بـ"المعلق".

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

الزمالك
الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "حتى الآن، لا جديد بشأن كهربا".

وأضاف المصدر "موقف كهربا معلق، لأن الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر لم يقم بإعلان احتياجاته ليناير المقبل حتى الآن، ولم يحدد أسماء لاعبين يريد ضمهم".

أخبار متعلقة

مدرب مصر السابق: كهربا يشبه عبد الستار صبري لكن عليه أن يتطور تركي آل الشيخ: مستعد للتعاقد مع كهربا في دقيقتين لو وافق الأهلي لا جديد يُذكر.. كهربا يغيب عن خسارة عاشرة لـ أفيش في البرتغال

وشدد المصدر "من المستحيل أن ينضم لاعب للفريق بسبب رغبته أو رغبة الجمهور، في حال كان ذلك ضد رغبة المدير الفني للفريق، وفايلر لم يعلن احتياجاته".

وأردف "الأهلي لن يضم لاعبا إلا بقرار من الجهاز الفني للفريق، خاصة أن فايلر أثبت كفاءة كبيرة منذ توليه تدريب الفريق".

وأكمل "بعيدا عن الفنيات، هناك خلاف قانوني بين اللاعب وبين الزمالك لذا علينا – إذا تم الاستقرار فنيا على ضمه – التأكد من عدم تأثر الأهلي بهذا الأمر بأي شكل من الأشكال".

وأتم المصدر "هذا هو موقف كهربا حاليا، وبالتالي يظل الأمر معلقا".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إتمام الأهلي لصفقة كهربا، وهو ما نفاه المصدر لـFilGoal.com .

ورحل كهربا في وقت سابق من الزمالك متجها للدوري البرتغالي رغم استمرار عقده مع الفارس الأبيض، وعدم موافقة النادي على رحيله.

ويشارك كهربا في الوقت الحالي مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد وصول بطاقته الدولية بشكل مؤقت، حيث سجل صاحب الـ25 عاما مرة واحدة في 5 مواجهات شارك فيهم.

اقرأ أيضا

في إفريقيا – حكما مباراتي الأهلي.. بوتسواني لا يخسر معه النجم وجزائري صاحب ذكرى سعيدة

في إفريقيا – حكما مباراتي الزمالك.. شاهد على نكسة المنتخب وظهور ثالث لرواندي

مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: فخورون بصلاح.. لولا الإصابة لسار مصطفى فتحي على نهجه

في إفريقيا - حكم مالي للقاء المصري ونواذيبو بالكونفدرالية

برشلونة: نفاوض ميسي لتمديد عقده

الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول - المصري يفقد أحمد جمعة ضد نواذيبو 30 دقيقة | مصر
عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: حلم عمري الاحتراف الأوروبي.. ولا تفكير في الانتقال محليا 45 دقيقة | الدوري المصري
أبيدال: برشلونة يراقب لاوتارو 59 دقيقة | أوروبا
تقرير: موناكو يسعى لضم كيسي من ميلان ساعة | أوروبا
كروس: ألمانيا الحالية ليست مرشحة للفوز باليورو ساعة | أوروبا
كرة يد - محمد إبراهيم يقود العربي القطري للتتويج بلقب آسيا للمرة الأولى 2 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك