بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

أعلن بيراميدز تعرض قائد الفريق عبد الله السعيد لكدمة في الركبة اليمنى، أثناء معسكر الفريق في مدينة مراكش المغربية.

وقال بيان رسمي صادر عن النادي: "أعلن الدكتور أيمن فريد طبيب الفريق عن إصابة اللاعب عبد الله السعيد بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق المقام بمدينة مراكش المغربية، وأجرى الجهاز الطبي على الفور أشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب".

وعلم FilGoal.com أن الفترة المبدئية لغياب السعيد ستصل إلى 6 أسابيع.

وانتقل السعيد إلى بيراميدز في يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لكوبيون بوليسورا الفنلندي ثم أهلي جدة السعودي.

السعيد هو هداف الدوري المصري حاليا بـ5 أهداف، ولكنه سيغيب عن انطلاقة الفريق في دور المجموعات في الكونفدرالية التي يقابل فيها إينوجو رينجرز النيجيري.

ويتصدر بيراميدز الدوري المصري بـ11 نقطة من 5 مواجهات.

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