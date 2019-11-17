حازم إمام: السعيد الأفضل في مصر.. لكن رمضان أنسب صانع ألعاب للمنتخب

يرى حازم إمام نجم مصر والزمالك السابق أن محمد صلاح هداف ليفربول لا بديل له في صفوف الفراعنة.

وصرح إمام عبر برنامج (كورة كل يوم) "صلاح وصل لمرحلة عالمية، غيابه يكون مؤثرا على ليفربول، فهو أفضل لاعبي العالم وهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، إنه (فلتة)".

وأشار "هناك بدلاء جيدون، لكن بالمقارنة سنجد صلاح أسرع ومعدله التهديفي أكبر، والجهاز الفني للمنتخب يتوافر له في هذا المركز كل من (محمود) كهربا و(محمود) تريزيجيه وكريم طارق وحسين الشحات وأحمد سيد (زيزو)".

وألمح العضو السابق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم "حسام البدري لن يغير طريقة اللعب أمام جزر القمر لضيق الوقت، بل سيعتمد على حالة اللاعبين ومحاولة رفع الروح المعنوية، لا يمكن تغيير الطريقة في يومين".

وواصل لاعب أودينيزي السابق "إذا لعبنا بنفس الطريقة في كأس الأمم سنواجه مشكلة كبيرة، لأننا نفتقد صانع الألعاب السريع والمهاري والذي يمتاز بالتسديد على المرمى، عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر، ولكن إيقاعه لن يتناسب مع المنتخبات الكبيرة لذا نحن في حاجة للاعب أسرع".

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واستطرد "من الممكن توظيف رمضان صبحي في هذا المركز، فهو الأقرب، المنتخب لم يعد بحاجة لصانع الألعاب التقليدي بل السريع والذي يجيد الاحتفاظ بالكرة لتفادي أي خطورة في حالة الارتداد الدفاعي".

وبشأن تبريرات حسام البدري للتعادل بهدف لمثله في المباراة الماضية ضد كينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2021، قال حازم إمام:"أي مدير فني يدافع عن لاعبيه، فهو أمر جيد، ولكن التوقف أثر أيضا على المنتخب الأولمبي، بالتأكيد البدري يعلم أن هناك مشاكل وسيتحدث مع اللاعبين في غرفة الملابس، وبلهجة مختلفة عما يقال في وسائل الإعلام".

وواصل في سياق آخر "لم يتفاءل أحد بالمنتخب الأولمبي قبل بداية البطولة، ولكن الاهتمام الجماهيري تضاعف بعدما لمس الجميع الأداء الجيد والروح القتالية، وأعتقد أننا سنجد 7 لاعبين من هذا الفريق ضمن العمود الفقري للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2021".

وأتم تصريحاته "أعجبني جدا أحمد أبو الفتوح، أداؤه راق للغاية، وكذلك كريم العراقي يؤدي بشكل مميز وشكل جبهة مميزة مع عبد الرحمن مجدي، والثلاثي صلاح محسن ومصطفى محمد وأحمد ريان قادر على سد ثغرة رأس الحربة لعشر سنوات قادمة بشرط الحفاظ على مستواهم".

ويحل منتخب مصر ضيفا على جزر القمر يوم الإثنين في الجولة الثانية من التصفيات، مباراة يسعى فيها البدري ورجاله تعويض خسارة نقطتين بالتعادل ضد كينيا يوم الخميس على ملعب برج العرب.

أما منتخب مصر الأولمبي، فبات على بعد خطوة من التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، يوم الثلاثاء يواجه جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا تحت 23 عاما.

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