يثق رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق والمدير الفني الجديد لنادي بلدية المحلة في تحقيق نتائج طيبة مع الأخير في دوري الدرجة الثانية المصري، مشيرا إلى أنه لا يقبل العمل كمدرب بحثا فقط عن المال.

وتولى رضا (54 عاما) قيادة بلدية المحلة خلفا لكرم جابر الذي تقدم باستقالته عقب تعادل الفريق أمام المنصورة بهدف لمثله يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

وقال رضا لـFilGoal.com:"كل ما يحتاجه الفريق هو استعادة الثقة، اللاعبون يفتقدون للثقة بأنفسهم مع مرور المباريات ويتأثرون سلبا بضغط الجمهور. لذلك أول شيء سأعمل عليه هو الثقة".

وواصل المدرب الأسبق للإنتاج الحربي وطنطا "اللاعبون أهدروا فرصا سهلة أمام عرب الرمل في كأس مصر، حتى في ركلات الترجيح ظهر افتقادهم للثقة. النتائج الإيجابية ستعيد الثقة وتجعل الجمهور يلتف حول اللاعبين. وافقت على قيادة الفريق لأن النادي به منظومة عمل ناجحة، لم أتعلل بأن الفريق في مركز متأخر بالترتيب. يوجد لاعبون مميزون في البلدية".

واستمر رضا "أعد الجمهور بفريق مختلف، لقد ازدادت خبرتي بتحليل المباريات. قدمت نتائج طيبة مع طنطا لكن افتقدت للخبرة. أندية عديدة أرادتني لكن لم ألتمس مصداقيتها فرفضت، لست مدرب أكل عيش. الجميع يثني على تحليلي فما بالك بتطبيق ذلك على أرض الواقع، أرفض التدخل في عملي ودائما أهتم بحقوق اللاعبين قبل حقي. لابد من توفير كل شيء للاعب قبل أن تطالبه بالفوز، ولابد أن يقتنع بك اللاعب حتى تتجنب المشكلات، ولنا عبرة في ميتشو (ميلوتن سرديوييفيتش) و(ريني) فايلر".

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وأكمل متحديا "يتحدثون عن فشلي ولا يشاهدون ما أفعله. قبلت المهمة لوجود محمود الشامي ومصطفى الشامي. سيوفران كل مقومات النجاح، رأيت ذلك بنفسي. سيعاونني في الجهاز محمد الواعر، وهذا مفاجأة سأقدمها. ومعي أيضا أشرف خميس ومحمود السقا. يتبقى الاستقرار على مدرب حراس المرمى".

وقاد عبد العال فرق بهتيم وبني عبيد والإنتاج الحربي وجمهورية شبين ودمنهور والزرقا ونبروه وطنطا الذي اقترب معه عدة مرات من التأهل للدوري المصري الممتاز.

ويحتل بلدية المحلة المركز العاشر في ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادله مع دمنهور والمنصورة وخسارته أمام الرجاء وأبو قير للأسمدة.

وشارك بلدية المحلة 12 مرة في الدوري الممتاز وأفضل مركز حققه كان الخامس في موسم 1993-1994.

وآخر موسم شارك به في الدوري الممتاز كان 2007-2008 واحتل المركز 15.

وتأهل بلدية المحلة لنهائي كأس مصر مرة وحيدة وخسر بهدف دون رد أمام الزمالك في موسم 2001-2002.

وفي مشاركة قارية وحيدة عبر تاريخه ودع كأس الكؤوس الإفريقية 2003 من الدور ربع النهائي.

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