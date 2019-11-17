مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: فخورون بصلاح.. لولا الإصابة لسار مصطفى فتحي على نهجه

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 10:28

كتب : FilGoal

ديفيد نوتواني

أبدى ديفيد نوتواني مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي إعجابه بمحمد صلاح نجم مصر وليفربول وأفضل لاعب إفريقي في آخر عامين، وسلط الضوء أيضا على مصطفى فتحي لاعب الزمالك الذي ابتعد عن الأنظار كثيرا بسبب الإصابة.

وقال نوتواني يوم السبت عبر قناة تايم سبورتس:"صلاح لاعب متكامل، مميز للغاية في موقف واحد ضد واحد، فخورون به لأنه يمثل إفريقيا، الجيل الحالي من اللاعبين يتعلم منه".

وتذكر نوتواني اللاعب مصطفى فتحي لأنه يلعب في الجناح الأيمن وبالقدم اليسرى مثل صلاح، فأضاف "رائع، كان في كأس إفريقيا تحت 23 عاما في 2015، لولا الإصابة لوصل لمستوى صلاح".

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وكان مصطفى لاعبا في منتخب مصر الأولمبي الذي ودع بطولة 2015 مبكرا وفقد فرصة التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وبسبب إصابة في الركبة، لم يشارك مصطفى في أي مباراة مع الزمالك منذ 5 يناير الماضي.

ويستعد نوتواني لمباراة قوية ضد مصر على ملعب القاهرة يوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا تحت 23 عاما. مواجهة، المنتصر فيها يقطع تذكرة السفر إلى طوكيو 2020.

وبسؤاله عن أفضل لاعبي مصر أوضح المدرب الأسبق للفريق الرديف لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي "رمضان صبحي لاعب رائع وتحركاته تكتيكية بامتياز. مصطفى محمد، لاعب قوي بدنيا جدا وهداف ويلعب بشراسة وعنف".

وأتم "هناك أيضا أكرم توفيق لاعب الوسط، يتحكم جيدا في المباراة ويربط بين الخطوط".

3 منتخبات من أربعة ستتأهل لأولمبياد العام المقبل، مصر تواجه جنوب إفريقيا، وفي نفس اليوم تلعب غانا ضد كوت ديفوار.

وتختتم البطولة يوم الجمعة بالمباراة النهائية على ملعب القاهرة.

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