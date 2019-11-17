كرة سلة - مهاب ياسر: أكاديمية الدوري الأمريكي للموهوبين أول خطواتي للاحتراف

يسعى مهاب ياسر أحد المواهب الشابة في مصر للاحتراف في الدوري الأمريكي بعد انتقاله لأكاديمية الدوري الأمريكي في إفريقيا والتي تضم اللاعبين الموهوبين.

ويعتبر مهاب ياسر - مواليد 2002 - موهبة مصرية في كرة السلة وانتقاله لأكاديمية الدوري الأمريكي خطوة نحو انضمامه لدوري الجامعات في أمريكا.

وقال مهاب ياسر في حواره مع الاتحاد المصري لكرة السلة: "سعيد بالتواجد في السنغال منذ شهر يوليو وحتى العام المقبل للمشاركة في أكاديمية الدوري الأمريكي NBA للموهوبين في إفريقيا".

وأضاف "أدرس هنا في السنغال على هامش مشاركتي في الأكاديمية من أجل الحصول على الشهادة المؤهلة للعب في دوري الجامعات الأمريكي".

وتابع مهاب ياسر "استفدت الكثير حتى الآن وأتمرن بشكل يومي وبقوة، إذ يصل التدريب لثلاث مرات في اليوم في بعض الأحيان بجانب الدراسة".

وواصل مهاب حديثه "بالطبع هو أمر متعب لكنه يطورني كثير، وهنالك لاعبون كبار يتواجدون في المعسكر بينهم جويل أمبيد ولوول دينج وتاكو فول، وتحدثوا معي ووجهوا لي النصائح أهمها عدم الاستهانة بالمنافس".

وتضم أكاديمية الدوري الأمريكي في إفريقيا أربعة لاعبين مصريين فبجانب مهاب ياسر هناك ثلاثي السيدات جنى الألفي وآية الفقي ولوجي سامي.

وكشف مهاب ياسر "هدفي الانضمام إلى أفضل جامعة في أمريكا لتكون خطوتي للاحتراف في الدوري الأمريكي NBA، أعلم جيدا أن الاجتهاد والصبر مع وجود حلم يجعل كل شيء وارد حدوثه".

وعن حلمه في المستقبل "الاحتراف في الدوري الأمريكي هو حلم ولكنني أتمنى اللعب بقميص الليكرز أو جولدن ستايت ووريورز".

وبالحديث عن مثله في كرة السلة قال مهاب ياسر: "مثلي الأعلى محليا هو وائل بدر وأدين له بالكثير فهو يساندني ويدعمني دوما ويقدم لي النصائح مثل والدي، أما عالميا فمثلي الأعلى هو مايكل جوردان وكوبي براينت".

وتابع "العديد من المدربين لهم الفضل عليّ مثل أحمد عادل عبد الفتاح وعصام عبد الحميد فهو أول من صعدني، وسمير جودة وشعلان بجانب محمد عبد المطلب وأحمد عوض وغيرهم ممن كانوا يحفزوني ويساندوني بقوة".

وشارك مهاب ياسر الموسم الماضي مع فريق الزمالك الحاصل على لقب الدوري المصري للمحترفين بعد غياب 13 عاما.

وشدد مهاب "أتعمد أن أتجاوز بنفسي أي مرحلة ينخفض فيها مستواي، تكون أصعب فترة بالنسبة لي ولكنني استطيع العودة منها سريعا".

وأخيرا بالحديث عن منتخب مصر قال مهاب: "لا استطيع انتظار المرة الأولى التي أشارك فيها بقميص منتخب مصر، أتمنى الانضمام وأنا في سن صغير للحصول على خبرات دولية مبكرا".

وأضاف "لدي العديد من الأهداف مع المنتخب منها بالتأكيد تحقيق لقب إفريقيا والمشاركة في كأس العالم وتحقيق أفضل مركز في المونديال".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر ولاعبوه ليسوا أقل من لاعبي المنتخبات الأوروبية، نحن قادرون على تحقيق إنجازات عالمية".

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