سيفتقد المصري لمهاجمه الأول أمام نواذيبو الموريتاني، وقد يمتد الغياب لمواجهة إينجو رينجرز، وذلك بعد تعرض أحمد جمعة لإصابة خلال وجوده في معسكر منتخب مصر.

وكشف مصدر في المصري لـFilGoal.com أن المهاجم البالغ عمره 31 عاما يحتاج إلى علاج لمدة أسبوعين أو ثلاثة، بعدما أصيب بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأبعدت الإصابة جمعة عن مباراة مصر ومضيفتها جزر القمر يوم الإثنين في الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وشارك جمعة لمدة 15 دقيقة يوم الخميس في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله بين مصر وكينيا في الجولة الأولى من التصفيات.

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ويحل المصري ضيفا على نواذيبو في 1 ديسمبر بالجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية وبعد أسبوع يستضيف إينوجو رينجرز في الجولة الثانية.

وتضم مجموعة المصري مواطنه بيراميدز الذي يستهل مشواره في نيجيريا بمواجهة رينجرز.

وعانى جمعة من إصابة أبعدته عن بداية الموسم الحالي، وشارك كبديل في مباراة واحدة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز أمام مصر للمقاصة خسرها المصري بهدف.

وشارك جمعة، اللاعب السابق للرجاء واتحاد الشرطة، في 113 مباراة مع المصري في الدوري وسجل 34 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

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