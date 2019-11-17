في إفريقيا – حكما مباراتي الزمالك.. شاهد على نكسة المنتخب وظهور ثالث لرواندي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إسناد مواجهة مازيمبي الكونغولي والزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للجابوني الخبير إريك أوتوجو كاستان.

مباراة يوم 30 نوفمبر الجاري ستكون رقم 14 للدولي منذ 2011 مع أي طرف مصري، وسجله يضم مباريات كبرى آخرها نكسة المنتخب والخسارة من جنوب إفريقيا في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2019.

وقاد كاستان من قبل مباراة وحيدة للزمالك، كانت أمام إينوجو رينجرز في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2017، وفيها خسر الزمالك 2-1.

ولكن، لكاستان تاريخ مشرف بعيدا عن الهزيمتين مع المصريين، رغم خسارة الأهلي لذهاب نهائي الكونفدرالية ضد سيوي سبورت الإيفواري في 2014 معه، حيث كان شاهدا على انتصار مصري على المغرب في كأس أمم إفريقيا عام 2017، وفوز الأهلي على الترجي خارج الديار في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قبل الماضي.

في المقابل، يقود الرواندي لويس هاكيزيمانا مباراة الزمالك ضد بريمييرو دي أجوستو الأنجولي في الجولة الثانية المقررة يوم 7 ديسمبر.

هاكيزيمانا الدولي منذ 2012 لم يقد أي مباراة لفرق مصرية سوى سموحة، تعادل فيها مع زيسكو الزامبي 1-1 في دور المجموعات للكونفدرالية عام 2017.

ومعه، فاز المنتخب على إي سواتيني 4-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

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