بالفيديو – مدغشقر تودع أسطورتها بفوز افتتاحي على إثيوبيا في تصفيات إفريقيا

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية

بدأ منتخب مدغشقر مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بفوز على إثيوبيا، لكنه اضطر أيضا إلى وداع أحد أساطيره.

مدغشقر تجاوزت ضيفتها إثيوبيا بهدف نظيف أمام حشد هائل في ملعب ماهامسينا البلدي بالعاصمة أنتاناناريفو.

المباراة كانت الأخيرة لـ فانيفا إيما أندرياتسيما مع منتخب بلاده مدغشقر، بعد مشوار طويل تجاوز الـ 13 عاما.

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مهاجم أبها السعودي الحالي هو الهداف التاريخي لمنتخب مدغشقر، وأحد الفرسان البارزين في الإنجاز الإعجازي بالوصول لربع نهائي أمم إفريقيا 2019 على أرض مصر، قبل أن يقرر الاعتزال دوليا في عمر الخامسة والثلاثين.

وشهدت المباراة هدفها الوحيد في الدقيقة 18 بواسطة ريان رافيلوسون لاعب وسط تروا الفرنسي، بعد ركلة ركنية نفذها كارولوس أندرياماتسينورو.

لتحصد مدغشقر أول 3 نقاط في المجموعة 11 التي تضم أيضا كوت ديفوار والنيجر، وتقام مباراتهما مساء اليوم السبت.

وتأهلت مدغشقر إلى كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة في تاريخها على الأراضي المصرية هذا العام، وحققت إنجازها التاريخي بتصدر مجموعتها ومواصلة المشوار حتى ربع النهائي.

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