حلم طوكيو – مصر تبدأ الاستعداد لجنوب إفريقيا "بكرات التنس"

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 22:55

كتب : عاطف شادي

مران منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة جنوب إفريقيا

أدى منتخب مصر الأولمبي مرانه الأول استعدادا لملاقاة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

مصر تصطدم بـ جنوب إفريقيا على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والفائز يعبر مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وشهد المران 3 فقرات، بدأت بالإحماء، ثم جمل تكتيكية، ثم تقسيمة والتدرب على ركلات الجزاء.

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وكان الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قد عقد محاضرة للاعبين تركزت على طريقة لعب المنافس ومفاتيحه التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب.

وأظهرت الصور الملتقطة من المران تدرب حراسة المرمى بقيادة أسامة عبد الكريم باستخدام كرات التنس، للعمل على سرعة رد الفعل.

وكان منتخب مصر قد تصدر مجموعته الأولى بـ 9 نقاط من 3 انتصارات، ويلعب أمام جنوب إفريقيا التي لم تهتز شباكها بأي هدف حتى اللحظة.

اختر تشكيل مصر المثالي لمواجهة جنوب إفريقيا

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