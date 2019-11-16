بالفيديو – ضربة جزاء جدلية تنصر كوت ديفوار على النيجر "الغاضبين للغاية"

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - النيجر

حققت كوت ديفوار فوزا صعبا على ضيفتها النيجر بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة 11 لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

هدف المباراة الوحيد سجله فرانك كيسي لاعب ميلان في الدقيقة 68 من ركلة جزاء أثارت غضبا عارما من لاعبي النيجر واعتراضات شرسة على حكم اللقاء.

لتحصد كوت ديفوار أول 3 نقاط وتشارك مدغشقر صدارة المجموعة.

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وسنحت فرصة التقدُم لـ كوت ديفوار مبكرا في الشوط الأول منذ الدقيقة 23، لكن ماكس جراديل أهدر ركلة جزاء تحصل عليها نيكولاس بيبي.

كوت ديفوار شنت عددا كبيرا من الهجمات على ضيفتها النيجر، حتى تحصلت على ركلة جزاء بعد انقضاء ساعة من اللعب.

القرار أثار غضبا عارما من لاعبي النيجر الذين دفع أحدهم حكم اللقاء.

أما كيسي فكان حاله أفضل من جرادل، وتمكن من تسجيل الركلة بنجاح، مهديا الأفيال أول 3 نقاط في المشوار.

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