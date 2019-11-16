مدرب جنوب إفريقيا: آلهة كرة القدم عجّلت بمواجهة مصر.. نريد الإطاحة بهم مثلما حدث قبل أشهر

أشعل دافيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، المنافسة قبل مواجهة مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

جنوب إفريقيا تصطدم بـ مصر على استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، والفائز يعبر مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وصرّح نوتواني: "أنا سعيد بمستوى الأولاد في مباراة نيجيريا، أدركنا أننا نحتاج إلى الفوز أو التعادل حتى نعبر إلى الدور المقبل، وأنا ممتن لقدرتنا على تحقيق ذلك".

واعترف عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم: "كنت أتمنى مواجهة مصر في النهائي، ولكن آلهة كرة القدم قررت غير ذلك".

وشدد: "سنقاتل للفوز في هذه المباراة".

المواجهة بين مصر وجنوب إفريقيا تتجدد بعد أشهر من إقصاء الأولاد الصادم للفراعنة من منافسات أمم إفريقيا للكبار من قلب القاهرة.

وعلّق نوتواني على هذا الصدام المتجدد: "هناك الكثير من المشاعر المحيطة بهذه المواجهة للطرفين، منتخبنا الأول أقصى الفراعنة من أمم إفريقيا للكبار قبل عدة أشهر، سنأخذ الإلهام من هذه المباراة ونحاول مضاهاة ما فعلوه حتى نصل للنهائي".

وأتم: "لدينا حلمين، نريد أولا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، وثانيا أن نصل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما".

وتعد جنوب إفريقيا هو المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكه أي هدف في البطولة حتى اللحظة.

واحتلت جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، لتواجه مصر متصدرة المجموعة الأولى بـ 9 نقاط.

اختر تشكيل مصر المثالي لمواجهة جنوب إفريقيا

اقرأ أيضا:

الكشف عن موقف محمود علاء من عرض أهلي جدة

اجتماع توافقي بين الزمالك وكاسونجو بشأن مستقبله

جلسة منتظرة بين الزمالك ومصطفى محمد بعد أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة في الدرجة الثانية

مُقتحم ملعب في غانا يتحول إلى بطل قومي

عماد النحاس يختار لـ في الجول بين كلوب وجوارديولا.. وهل هو مدرب دفاعي؟