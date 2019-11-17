في إفريقيا – حكما مباراتي الأهلي.. بوتسواني لا يخسر معه النجم وجزائري صاحب ذكرى سعيدة

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 11:31

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - النجم الساحلي

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) البوتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي في مستهل مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بوندو صاحب تاريخ طويل مع الأندية والمنتخبات التونسية، حيث قاد 11 مباراة لنسور قرطاج لم يخسروا منهم سوى مواجهتين.

ومن بين الـ11 مواجهة، قاد مباراة واحدة للنجم الساحلي ضد الرجاء المغربي في الكونفدرالية عام 2015، وحينها فاز النجم الساحلي 3-0.

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وبالنسبة للفرق المصرية، لم يقد الدولي منذ 2006 وصاحب الـ41 عاما سوى مواجهتين، الأولى كانت بين الزمالك وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا 2013 في الكونغو الديمقراطية وانتهت بالتعادل السلبي، كما شهد فوز المصري على اتحاد العاصمة في الكونفدرالية عام 2018 1-0 في الجزائر.

ويواجه الأهلي النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى.

أما مواجهة 6 ديسمبر بين الأهلي والهلال السوداني في الجولة الثانية، فيقودها الجزائري مصطفى غربال، الذي كان حكما لمواجهة الهلال السوداني والمصري في العام الماضي ضمن الكونفدرالية، وحينها تعادل الفريقان 1-1.

غربال قاد مباراة واحدة للأهلي من قبل، وفيها فاز على تاونشيب رولرز البوتسواني 3-0 في دور المجموعات للنسخة قبل الماضية.

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