تلقى محمود علاء مدافع نادي الزمالك، عرضا من نادي أهلي جدة السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية شهر يناير المقبل.

FilGoal.com يكشف تفاصيل العرض السعودي لمدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر، وموقف اللاعب وناديه الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، فإن محمد الجهني عضو إدارة التسويق في نادي أهلي جدة، اتصل بمحمود علاء مدافع الزمالك لإبلاغه برغبة النادي في ضمه.

أهلي جدة يريد ضم محمود علاء، ليقيد بدلا من إرفين زوكانيفيتش المدافع البوسني الذي انضم للفريق بداية الموسم الحالي من جنوى الإيطالي، والذي اقترب من الرحيل في شهر يناير بسبب قلة المشاركة.

محمود علاء من جهته رحب بالعرض، لكنه طلب من النادي السعودي عرض الأمر على نادي الزمالك، ليكون كل شيء من خلال النادي الأبيض.

المصدر كشف أيضا بأن العرض الذي قد يصل لنادي الزمالك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع نية الشراء النهائي.

كان كريستيان جروس المدير الفني السويسري السابق لنادي الزمالك، قد عاد لتدريب أهلي جدة قبل أسابيع.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال في وقت سابق، بأنه بصدد تعديل عقد محمود علاء وتجديده لسنوات إضافية.

وفي سياق آخر، قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، بأنه في حالة وصول عرض لمحمود علاء أو أي لاعب آخر، سيعرض الأمر على الجهاز الفني للتشاور معه حول حاجة الفريق للاعب ثم يعرض الأمر على مجلس الإدارة.

محمود علاء انضم لنادي الزمالك في الموسم قبل الماضي، قادما من فريق وادي دجلة.

صاحب الـ28 عاما يمثل عنصرا أساسيا في نادي الزمالك ومنتخب مصر، وقد شارك في 7 مباريات مع الزمالك هذا الموسم بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

ويتواجد محمود علاء حاليا رفقة منتخب مصر في جُزر القمر، استعدادا لمواجهة منتخب بلادهم يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

video:1

اقرأ أيضا

حوار في الجول – العشري يتحدث عن فترته التاريخية مع الحدود.. ويتوقع مركز فريقه الموسم الحالي

عماد النحاس يختار لـ في الجول بين كلوب وجوارديولا.. وهل هو مدرب دفاعي؟

مران الزمالك - انتظام بوطيب.. تدريب خاص من ميتشو

رئيس الاتحاد الفرنسي: بنزيمة لن يلعب للمنتخب مجددا

تفاصيل ضم قناتي أون سبورت وتايم سبورتس

الدوري الإنجليزي يُحسّن استخدام VAR