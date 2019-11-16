شهدت الساعات الماضية اجتماعا بين إدارة الزمالك، وكاسونجو كابونجو لاعب الفريق المعار إلى الوداد البيضاوي المغربي.

كاسونجو انتقل للوداد المغربي معارا مطلع الموسم، إلا أن عدم قيده تسبب في فسخ عقد الإعارة مع العملاق المغربي في انتظار تحديد مصيره مع الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع تطرق إلى مصير كابونجو، مع إبداء رأي متوافق بين الطرفين، وإظهار رغبة قوية من المهاجم الكونغولي لعودته للقلعة البيضاء مرة أخرى.

لكن استقر مسؤولو الزمالك على تأجيل اتخاذ القرار النهائي، لحين حسم موقف المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق.

وكان مصدر داخل الزمالك قد صرّح لـ FilGoal.com في وقت سابق: "هناك سيناريوهان للتعامل مع كاسونجو". (طالع التفاصيل)

وأضاف "لدينا عملية استبدال واحدة في يناير، والأولوية هي ضم لاعب وسط".

وشدد "في هذه الحالة، سنبحث عن عرض لإعارة كاسونجو حتى نهاية الموسم سواء داخل مصر أو خارج مصر".

وأردف "أما في حال عدم قدرتنا على استقدام لاعب وسط في يناير، سنقوم بقيد كاسونجو".

ولكن قائمة الزمالك مكتملة، فمن يكون الضحية؟ المصدر رجح أن يكون خالد بوطيب هو اللاعب الذي يخرج من قائمة الزمالك.

وأتم المصدر "في حال قررنا قيد كاسونجو، سنبحث لبوطيب عن عرض في يناير".

ويبلغ كاسونجو من العمر 25 عاما، وانتقل للزمالك من الاتحاد السكندري في مطلع موسم 2017/2018.

ولعب كاسونجو الموسم الماضي معارا للوحدة السعودي.

وإجمالا، سجل كاسونجو 17 هدفا في 47 مباراة بقميص الزمالك.

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