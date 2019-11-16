خاص خبر في الجول – جلسة منتظرة بين الزمالك ومصطفى محمد بعد أمم إفريقيا

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 21:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - مصر الأولمبي

ينتظر مسؤولو الزمالك عقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبي عقب بطولة أم أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

ويهدف مسؤولو الزمالك لإيصال رسالة لمهاجمهم، مفادها بأن يركز فقط مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مع وعد بألا يقفوا أمام مستقبله حال وصول عرض مفيد له ولفريقه.

الزمالك سيشرح لمصطفى محمد أيضا الموقف الحالي. وأن قائمة الفريق الإفريقية لا تحتمل خروج أحد عناصر الفريق الأساسية منها في الوقت الحالي، لكن العروض الكبيرة ستصله بعد الأولمبياد في حال تأهل منتخب مصر.

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مصطفى محمد متألق رفقة منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا. إذ سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات حتى الآن بدور المجموعات من البطولة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة نصف النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في البطولة لأولمبياد طوكيو 2020 عن قارة إفريقيا.

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