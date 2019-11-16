اعترض نادي سيراميكا كليوبترا على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة مباراته أمام الزرقا.

اتحاد الكرة أعلن عن إعادة مباراة سيراميكا كليوبترا والزرقا يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تعذر إقامتها يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة. (طالع التفاصيل)

وأبدى معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوبترا، عدم رضاه عن القرار في تصريحاته لـ FilGoal.com.

وصرّح البطاوي: "سنتقدم بطعن بعد استلام الخطاب الرسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة المباراة".

وأضاف: "إدارة النادي ستجتمع غدا لتحديد قرار المشاركة في المباراة من عدمها، لدينا الحق الكامل في المباراة، فريق الزرقا انسحب".

وأكمل: "سنحتج لدى اتحاد الكرة، وسنطالب بحقوقنا كاملة في المباراة، نحن من نمتلك الـ3 نقاط، لقد حضرها المراقبون وطاقم الحكام بقيادة أحمد حمدي".

وتعجّب: "تقرير الحكم يثبت حقنا في الفوز بالمباراة، فلماذا إعادتها؟".

وشدد: "لن نعطل مسيرة الاتحاد وسنلعب على استاد السويس الجديد".

على الجانب الآخر، اعتبر نادي الزرقا قرار الإعادة مناسبا بعد "خطأ اتحاد الكرة".

وصرّح أيمن نعناع المشرف على الكرة في الزرقا لـ FilGoal.com: "ننتظر خطاب اتحاد الكرة الرسمي بإعادة المباراة".

وأكمل: "تواصلوا معنا هاتفيا في أزمة التأجيل، لكن سنتعامل بالخطابات الرسمية".

وأوضح: "تلقينا نبأ تأجيل المباراة هاتفيا من لجنة المسابقات".

وشدد: "الإعادة قرار مناسب للطرفين، فهذا خطأ اتحاد الكرة، وليس خطأ الزرقا أو سيراميكا كليوبترا".

وتوجّه FilGoal.com بالسؤال إلى خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني عن حيثيات قرار إعادة المباراة.

وجاء رد كامل: "الاتحاد هو من قرر إعادة المباراة، نواجه أزمات عديدة ونحاول الخروج منها".

وأوضح: "الموافقات الأمنية ضرورية لإقامة المباريات".

وكشف: "تأجيل مباريات الجولة المقبلة في مباريات الثلاثاء فقط لمجموعة القاهرة، بينما تقام مباريات مجموعتي الصعيد يوم الثلاثاء، وبحري الأربعاء، بجانب إعادة مباراة سيراميكا كليوبترا والزرقا على استاد السويس".

ماذا حدث

الاتحاد المصري لكرة القدم نشر في باينه اليوم السبت عبر فيسبوك:

"قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا مع الزرقا بمسابقة القسم الثاني للدوري العام يوم الأربعاء المقبل بنفس الظروف على أن يتحمل الاتحاد تكاليف الملعب بعد حصول صاحب المباراة على الموافقات الأمنية لإقامتها في الموعد الجديد".

وأضاف: "كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها وحدها هذا الأسبوع مع ترحيل جميع مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة لمدة أسبوع واستكمال مسابقة الدوري بنفس الترتيب المعلن".

وكان أحمد حمدي حكم مباراة سيراميكا كليوبترا والزرقا، قد أنهى المواجهة بعد 20 دقيقة من الموعد المقرر لانطلاقها، عقب تغيب الفريق الضيف عن الحضور لاستاد السويس الجديد. (طالع التفاصيل)

المباراة التي من المفترض انطلاقها في الثانية والنصف مساء الإثنين 11 نوفمبر الماضي على استاد السويس الجديد، أعلن خالد كامل رئيس لجنة مسابقات الدرجة الثانية تأجيلها ليلة المباراة عبر FilGoal.com.

نبأ أكده سمير موسى رئيس الزرقا، ومعتز البطاوي المشرف العام على سيراميكا كليوبترا، إذ قالا لـ FilGoal.com أنهما تلقيا القرار هاتفيا.

لكن يوم الإثنين، عادت المباراة للحياة، عندما وافقت مديرية الأمن على إقامتها، ليعود خالد كامل ويُبلغ مسؤولي الناديين بالتغيير الجديد.

وتواصل FilGoal.com مع بعثة نادي الزرقا المقيمة في السويس، والتي تبين مغادرتها المدينة صباح الإثنين بعد إبلاغهم بقرار التأجيل.

وأوضح سمير موسى أنه "غادر السويس ومعه مستندات تحفظ حقه في المباراة".

واتجه FilGoal.com إلى خالد كامل الذي شدد على "إقامة المباراة في موعدها بالثانية والنصف من الإثنين".

لاحقا هبط لاعبو سيراميكا كليوبترا إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء في غياب كامل لفريق الزرقا.

ثم اصطف لاعبو سيراميكا كليوبترا لأخذ الصورة الجماعية في حضور طاقم الحكام بالثانية والنصف -موعد انطلاق المباراة.

وبعد 20 دقيقة من الانتظار، أنهى الحكم أحمد حمدي المباراة بعد تغيب فريق الزرقا عن الحضور.

وبدأت الأزمة مساء الأحد 10 نوفمبر عندما تلقى الزرقا وسيراميكا كليوبترا نبأ التأجيل "هاتفيا" من خالد كامل رئيس مسابقات القسم الثاني. (طالع التفاصيل)

ليرد سمير موسى رئيس الزرقا عبر FilGoal.com: "أبلغوني بقرار التأجيل هاتفيا".

وتعجّب: "لا أعلم إن كان نادي الزرقا المُستهدَف أم أنه فشل إداري. إن لم يحصلوا على الموافقات الأمنية فلماذا قرروا سفرنا إلى السويس".

وواصل: "هذا الخطأ تكرر أكثر من مرة دون أن يتعلموا من خطأهم. الموسم الماضي توجهنا أيضا إلى السويس وتم إلغاء المباراة في الصباح".

وأكمل: "لا أزمات مع مدينة السويس حاليا، العلاقة طيبة بين إدارة الزرقا ومنتخب السويس، وسيراميكا ليس له علاقة".

وكان العام 2014 قد شهد مشادات بين جماهير الزرقا ومنتخب السويس، لتحدد اللجنة وقتها ملعبا جديدا للمباراة بعيدا عن مدينتي السويس ودمياط.

وأضاف موسى: "تحدثت مع المدير التنفيذي وأكثر من مسؤول، وجميعهم أخبروني أن القرار خارج إرادتهم".

وأوضح: "أنا لست معترضا على التأجيل، ولكن لماذا سافرنا إلى السويس؟ نحن في حاجة إلى كل دقيقة لتجهيز فريقنا بدلا من إرهاقه بالسفر 6 ساعات بين الزرقا والسويس".

وأتم: "وقتنا ضيق للغاية، تنتظرنا مباراة يوم الجمعة أمام النصر في كأس مصر. من الطبيعي أن يتحمل اتحاد الكرة نفقات السفر والإقامة".

كما تواصل FilGoal.com مع معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوبترا.

والبطاوي أوضح: "بُلغنا أيضا بخبر التأجيل هاتفيا، لم يصلني خطاب رسمي من اتحاد الكرة".

وشدد: "علاقتنا بنادي الزرقا جيدة، وتواصلت معهم وأبلغوني برغبتهم في خوض المباراة".

وأكمل: "لاعبو سيراميكا كليوبترا خرجوا عن تركيزهم بعد علمهم بنبأ التأجيل. نحن جاهزون لخوض المباراة ومقيمون في السويس، والزرقا كذلك، فلماذا التأجيل؟".

وأتم: "الزرقا لعب في السويس مباراة أمام بورتو بالموسم الماضي، لا نفهم سبب التأجيل".

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