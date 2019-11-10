اعترض سمير موسى رئيس نادي الزرقا، على التأجيل المفاجئ لمباراته أمام سيراميكا كليوبترا.

الزرقا كان مقررا له مواجهة سيراميكا كليوبترا في استاد السويس الجديد غدا الإثنين ضمن منافسات مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.

قبل أن يكشف خالد كامل رئيس لجنة مسابقات الدرجة الثانية لـ FilGoal.com عن تأجيل المباراة. (طالع التفاصيل)

ليرد سمير موسى رئيس الزرقا عبر FilGoal.com: "أبلغوني بقرار التأجيل هاتفيا".

وتعجّب: "لا أعلم إن كان نادي الزرقا المُستهدَف أم أنه فشل إداري. إن لم يحصلوا على الموافقات الأمنية فلماذا قرروا سفرنا إلى السويس".

وواصل: "هذا الخطأ تكرر أكثر من مرة دون أن يتعلموا من خطأهم. الموسم الماضي توجهنا أيضا إلى السويس وتم إلغاء المباراة في الصباح".

وأكمل: "لا أزمات مع مدينة السويس حاليا، العلاقة طيبة بين إدارة الزرقا ومنتخب السويس، وسيراميكا ليس له علاقة".

وكان العام 2014 قد شهد مشادات بين جماهير الزرقا ومنتخب السويس، لتحدد اللجنة وقتها ملعبا جديدا للمباراة بعيدا عن مدينتي السويس ودمياط.

وأضاف موسى: "تحدثت مع المدير التنفيذي وأكثر من مسؤول، وجميعهم أخبروني أن القرار خارج إرادتهم".

وأوضح: "أنا لست معترضا على التأجيل، ولكن لماذا سافرنا إلى السويس؟ نحن في حاجة إلى كل دقيقة لتجهيز فريقنا بدلا من إرهاقه بالسفر 6 ساعات بين الزرقا والسويس".

وأتم: "وقتنا ضيق للغاية، تنتظرنا مباراة يوم الجمعة أمام النصر في كأس مصر. من الطبيعي أن يتحمل اتحاد الكرة نفقات السفر والإقامة".

كما تواصل FilGoal.com مع معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوبترا.

والبطاوي أوضح: "بُلغنا أيضا بخبر التأجيل هاتفيا، لم يصلني خطاب رسمي من اتحاد الكرة".

وشدد: "علاقتنا بنادي الزرقا جيدة، وتواصلت معهم وأبلغوني برغبتهم في خوض المباراة".

وأكمل: "لاعبو سيراميكا كليوبترا خرجوا عن تركيزهم بعد علمهم بنبأ التأجيل. نحن جاهزون لخوض المباراة ومقيمون في السويس، والزرقا كذلك، فلماذا التأجيل؟".

وأتم: "الزرقا لعب في السويس مباراة أمام بورتو بالموسم الماضي، لا نفهم سبب التأجيل".

ويحتل سيراميكا كليوبترا المركز الأول في مجموعة القاهرة برصيد 9 نقاط. فيما يتواجد الزرقا في المركز 11 –قبل الأخير- بنقطة واحدة.

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