ألونسو: كرهت اللعب أمام كلوب.. يحبسنا في القفص

اعترف تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال سوسيداد (ب) ولاعب بايرن ميونيخ وريال مدريد الأسبق، بصعوبة المواجهات أمام يورجن كلوب.

مدرب ليفربول الحالي –أحد الأندية التي تألق فيها ألونسو-، تلقى إشادة كبيرة من ألونسو الذي واجهه عدة مرات قبل اعتزاله كرة القدم.

وصرّح ألونسو: "لم أستمتع أبدا بمواجهة بوروسيا دورتموند وقت يورجن كلوب لأنه كان فريقا حادا للغاية، يقضون على منافسهم تقريبا".

وأكمل في حديثه لموقع The Athletic: "عانيت في هذه المباريات، كلوب يحاول إدخالك في قفص، يحاول إيقاعك في مصيدته، إنه ينظّم ضغطا هائلا عليك".

وأضاف: "كنت تحت الضغط دائما، استمعت بأجواء هذه المواجهات لأنها كان مهمة جدا، لكن الفوز على دورتموند شكّل تحديا هائلا".

ولعب ألونسو أمام دورتموند بقميص ريال مدريد 6 مباريات، خرج فائزا في اثنتين منها فقط، قبل أن تتكرر مواجهاته أمام كلوب عند انتقاله إلى بايرن ميونيخ في صيف 2014.

وعن فترته في بايرن التي اختتم فيها مسيرته، برر ألونسو رحيله المفاجئ عن ريال مدريد بعد العاشرة: "شعرت بفضول كبير لمعرفة أفكار جوارديولا".

وأضاف: "أشعر أن جوارديولا كان يعرف المنافسين أكثر مما يعرفون أنفسهم".

وأوضح: "لديه حماس غير طبيعي لا ينتهي".

وأكمل: "مواسم كرة القدم تكون طويلة، لكن بيب لا يشعر بالإرهاق أبدا، دائما ما يكون جاهزا ومستعدا".

وأتم: "هذا أعطى لاعبيه طاقة إضافية دوما في اللحظات الحاسمة".

ولعب ألونسو 3 سنوات مع بايرن ميونيخ فاز خلالها بـ 5 بطولات.

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