ميسي: شكرا تركي آل الشيخ.. أتمنى العودة للسعودية

توجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالشكر لـ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني.

ميسي قاد بلاده الأرجنتين للفوز وديا على البرازيل 1-0 في العاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة في ظهوره الأول مع راقصي التانجو بعد انتهاء إيقافه الدولي. (طالع التفاصيل)

ونشر ميسي مقطع فيديو اليوم السبت تم التقاطه في لحظات ما قبل دخوله الملعب أثناء مصافحته آل الشيخ، وأرفقه ميسي برسالة شكر:

"سعيد بعودتي للرياض وأتطلع للعودة مجددا. شكرا لـ تركي آل الشيخ ولموسم الرياض على الأمسية العظيمة".

وكان آل الشيخ قد استقبل ميسي مساء الخميس، وظهر معه في فيديو مصور نشره عبر صفحته على فيسبوك. (طالع التفاصيل)

ووجه وقتها آل الشيخ رسالة لـ ميسي: "قبل كل شيء سعيد لرؤيتك هنا والتواجد في السعودية، وآمل في مواجهتك العام المقبل بين برشلونة وألميريا".

وأضاف مازحا المالك السابق لنادي بيراميدز: "وآمل أن تكون في ألميريا بعد 5 سنوات عندما يصبح سعرك أرخص".

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