ميسي: شكرا تركي آل الشيخ.. أتمنى العودة للسعودية

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - ليونيل ميسي

توجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالشكر لـ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني.

ميسي قاد بلاده الأرجنتين للفوز وديا على البرازيل 1-0 في العاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة في ظهوره الأول مع راقصي التانجو بعد انتهاء إيقافه الدولي. (طالع التفاصيل)

ونشر ميسي مقطع فيديو اليوم السبت تم التقاطه في لحظات ما قبل دخوله الملعب أثناء مصافحته آل الشيخ، وأرفقه ميسي برسالة شكر:

أخبار متعلقة

تياجو سيلفا يهاجم ميسي: دائما ما يؤثر على الحكام ميسي: من الرائع التفوق على البرازيل تيتي: ميسي قال لي اخرس بالفيديو - ميسي يعود ويقود الأرجنتين للفوز على البرازيل في السوبر كلاسيكو

"سعيد بعودتي للرياض وأتطلع للعودة مجددا. شكرا لـ تركي آل الشيخ ولموسم الرياض على الأمسية العظيمة".

وكان آل الشيخ قد استقبل ميسي مساء الخميس، وظهر معه في فيديو مصور نشره عبر صفحته على فيسبوك. (طالع التفاصيل)

ووجه وقتها آل الشيخ رسالة لـ ميسي: "قبل كل شيء سعيد لرؤيتك هنا والتواجد في السعودية، وآمل في مواجهتك العام المقبل بين برشلونة وألميريا".

وأضاف مازحا المالك السابق لنادي بيراميدز: "وآمل أن تكون في ألميريا بعد 5 سنوات عندما يصبح سعرك أرخص".

اقرأ أيضا

حوار في الجول – العشري يتحدث عن فترته التاريخية مع الحدود.. ويتوقع مركز فريقه الموسم الحالي

عماد النحاس يختار لـ في الجول بين كلوب وجوارديولا.. وهل هو مدرب دفاعي؟

مران الزمالك - انتظام بوطيب.. تدريب خاص من ميتشو

رئيس الاتحاد الفرنسي: بنزيمة لن يلعب للمنتخب مجددا

تفاصيل ضم قناتي أون سبورت وتايم سبورتس

الدوري الإنجليزي يُحسّن استخدام VAR

ميسي تركي آل الشيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

مُقتحِم الملعب الذي نال تعاطف لاعبي غانا وصار بطلا قوميا 13 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – عائلة هازارد تقود بلجيكا لإيذاء روسيا 35 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – ويلز وبيل على قيد الحياة بانتصار مهم على أذربيجان 42 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – جلسة منتظرة بين الزمالك ومصطفى محمد بعد أمم إفريقيا 48 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: إعادة مباراة سيراميكا كليوبترا والزرقا 57 دقيقة | مصر
خبر في الجول – اجتماع توافقي بين الزمالك وكاسونجو بشأن مستقبله ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك