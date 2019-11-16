يوم 21 نوفمبر المقبل، سينعقد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة، والذي سيحدد موعد ومكان نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، البطولة التي يشارك فيها عملاقا مصر، الأهلي والزمالك.

وهي أول نسخة لدوري الأبطال يقام دورها النهائي من مباراة واحدة وليس اثنتين كما جرت العادة منذ بداية البطولة. وسيقدم كاف الدعم المالي المناسب للاتحاد الذي سيستضيف المباراة في مايو المقبل.

وعلم FilGoal.com أيضا أن كاف سيحدد موعد ومكان مباراة كأس السوبر 2018-2019 والتي يلعب فيها الزمالك بطل الكونفدرالية ضد الترجي التونسي بطل دوري الأبطال.

مباراة، قالت تقارير إنها ستقام في قطر وفقا لعقد مبرم بين البلد العربي وكاف يمنح الدوحة حق استضافة 3 نسخ من البطولة.

واستضافت قطر كأس السوبر الإفريقي 2018 والذي فاز به نادي الرجاء المغربي على حساب الترجي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك هدد بعدم المشاركة في المباراة حال إقامتها في قطر. (التفاصيل)

وسيناقش كاف في اجتماعه تغيير فترة قيد لاعبين في بطولاته للأندية، الأمر الذي طلبته عدة فرق منها الزمالك الذي يسعى لقيد لاعبه المغربي محمد أوناجم للمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والذي ينطلق في 29 نوفمبر الجاري.

وسيتطرق الاجتماع أيضا لمناقشة كيف يتأهل ممثلو إفريقيا في كأس العالم للأندية 2021، والتي ستشهد مشاركة 24 فريقا.

وفي وقت سابق قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن أول 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 سيتأهلون إلى البطولة. (التفاصيل)

وبعد فسخ كاف لعقده مع شركة لوجارديير الفرنسية، التي امتلكت حقوق التسويق التلفزيوني لبطولات الاتحاد الإفريقي، سيناقش أيضا ما يترتب على ذلك من قرارات وتغيرات.

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