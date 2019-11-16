يتمنى أحمد فتحي الاستمرار مع القلعة الحمراء حتى يقرر أن يعلق حذاءه باعتزال كرة القدم.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

العقد الحالي للمدافع المخضرم مع الأهلي ينتهي في يونيو المقبل، وعلم FilGoal.com أن فتحي (34 عاما) ليس لديه شروط لتمديد عقده مع الفريق.

ويتمنى فتحي، لاعب منتخب مصر المتوج بكأس إفريقيا 3 مرات، أن يختتم مسيرته مع الأهلي ليحافظ على علاقته المميزة بجمهور النادي.

وليفسح المجال لمنصب في القلعة الحمراء مستقبلا.

ويلعب فتحي في الأهلي منذ يناير 2008، أعاره الأخير إلى هال سيتي الإنجليزي لمدة نصف موسم في يناير 2013، وأعاره إلى أم صلال القطري موسما في أغسطس 2014.

وتوج فتحي، اللاعب الأسبق للإسماعيلي، بـ18 لقبا مع الأهلي.

وشارك فتحي في مباراة واحدة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز تفوق فيها الأهلي على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد.

ويقود فتحي القائمة الحالية لمنتخب مصر وشارك في تعادل الفراعنة بهدف لمثله أمام كينيا يوم الخميس في الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

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