كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي ولاعب الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة عن تحديد نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي مبلغ 7 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب للقلعة الحمراء.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال نادر شوقي في تصريحات لـ FilGoal.com: " نادي هدرسفيلد لم يضع ما يشبه التسعيرة لبيع رمضان صبحي كما قيل".

وأضاف "لم تحدث اتصالات أو مفاوضات مباشرة وصريحة بين الأهلي وهدرسفيلد وإلا كنت علمت بها".

وأكمل "عقد رمضان مع الأهلي ممتد لنهاية الموسم ولا يوجد مجال لفتح مفاوضات حول استمراره مع الأهلي من الآن".

واستطرد "كل تركيز رمضان صبحي حاليا هو اللعب الدور المكلف به مع المنتخب الأولمبي كقائد للفريق ومشاركة زملائه حجز بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والتتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما".

وقاد رمضان منتخب مصر الأولمبي لتصدر ترتيب المجموعة الأولى ويستعد لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل من أجل حلم طوكيو 2020.

وأتم "بعد ذلك سيكون هدف رمضان هو التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وأيضا التواجد مع منتخب مصر الأول".

رمضان البالغ 22 عاما يتألق الموسم الحالي مع الأهلي رفقة رينيه فايلر إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفا في 3 مباريات بالدوري المصري.

ويلعب رمضان مع الأهلي معارا من هدرسفيلد حتى نهاية الموسم الجالي.

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