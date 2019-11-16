مدرب جزر القمر: نستعد لمصر بكل قوة.. شعبنا ينتظرنا

يوم الإثنين على ملعب موروني الرياضي ربما سيلعب منتخب جزر القمر واحدة من أهم المباريات عبر تاريخه حين يستضيف حامل الرقم القياسي في التتويج بكأس إفريقيا.

وبعد بداية مثالية بالفوز على توجو في لومي بهدف فايز سليماني، باتت المعنويات في عنان السماء بالنسبة للفريق ذو التاريخ الفقير.

يستضيف رجال المدرب أمير عبده الفراعنة في الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2021. مباراة، لا بديل عن الفوز فيها بالنسبة للمصريين بعد التعادل بهدف لمثله أمام كينيا بملعب برج العرب يوم الخميس.

وقال عبده في تصريحات صحفية:"أول مباراتين هامتين جدا. قدمنا عملا رائعا في اللقاء الأول والآن سنلعب ضد مصر في أرضنا، في ملعبنا الجديد الذي سعته 15 ألف مقعد".

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وواصل عبده الذي ولد في مارسيليا الفرنسية "شعبنا ينتظرنا بشغف، متحفزون جدا. نستعد لمصر بكل قوة. هدفنا حصد أكبر عدد من النقاط من أجل التأهل. مصممون على تقديم كل ما لدينا. ثقتنا بالنفس كبيرة جدا، بهذه العقلية وبالروح القتالية الموجودة في هذه المجموعة سنحاول عرقلة مصر".

تتصدر جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة بعد انتصارها على توجو، بداية ممتازة بالنسبة لفريق هو الأقل ترشيحا لبلوغ نهائيات كأس إفريقيا عن هذه المجموعة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، ما عدا المجموعة السادسة التي يتأهل عنها الفريق صاحب أفضل ترتيب من بين الثلاثي موزمبيق وكاب فيردي ورواندا نظرا لأن المجموعة تضم الكاميرون مستضيفة البطولة.

وتسعى جزر القمر للتأهل إلى البطولة القارية لأول مرة في تاريخها.

ومباراة الإثنين هي الأولى لأي فريق مصري، سواء منتخب أو ناد، في جزر القمر.

وبعد بداية متواضعة بالتعادل في الإسكندرية أمام كينيا، سيبحث المدرب حسام البدري ورجاله عن الفوز في البلد العربي.

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