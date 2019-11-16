في الدرجة الثانية - عودة رضا عبد العال

اقترب رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، من التعاقد رسميا مع نادي بلدية المحلة ليقوده في دوري الدرجة الثانية.

وحضر رضا يوم السبت لملعب الفريق لمتابعة مباراة بلدية المحلة وعرب الرمل في الدور التمهيدي لكأس مصر 2019-2020.

ويجتمع رضا (54 عاما) مساء السبت بمجلس إدارة بلدية المحلة للاتفاق على بنود التعاقد وفقا لما علمه FilGoal.com.

ومنتظر أن يخلف رضا عبد العال المدرب كرم جابر الذي استقال عقب تعادل بلدية المحلة أمام المنصورة بهدف لمثله يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

وقاد عبد العال فرق بهتيم وبني عبيد والإنتاج الحربي وجمهورية شبين ودمنهور والزرقا ونبروه وطنطا الذي اقترب معه عدة مرات من التأهل للدوري المصري الممتاز.

ويحتل بلدية المحلة المركز العاشر في ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادله مع دمنهور والمنصورة وخسارته أمام الرجاء وأبو قير للأسمدة.

وشارك بلدية المحلة 12 مرة في الدوري الممتاز وأفضل مركز حققه كان الخامس في موسم 1993-1994.

وآخر موسم شارك به في الدوري الممتاز كان 2007-2008 واحتل المركز 15.

وتأهل بلدية المحلة لنهائي كأس مصر مرة وحيدة وخسر بهدف دون رد أمام الزمالك في موسم 2001-2002.

وفي مشاركة قارية وحيدة عبر تاريخه ودع كأس الكؤوس الإفريقية 2003 من الدور ربع النهائي.

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