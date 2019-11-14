مصطفى فتحي يسجل في فوز الزمالك السباعي على الأميرية وديا

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 18:15

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - الأميرية - الصورة من الموقع الرسمي للزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

سجل أهداف الزمالك كل من: كريم أحمد "بامبو" في الدقيقة 26 ويوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 35 ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" في الدقيقة 41.

وأضاف السعيد الهدف الخامس في الدقيقة 46 ثم حسين فيصل السادس في الدقيقة 51 وأخيرا مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

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بينما سجل الأميرية هدفه الوحيد في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك بعض التغييرات بمشاركة محمد عبد الشافي بدلا من شيكابالا ومصطفي فتحي بدلا من أوباما وحسين فيصل بدلا من محمد حسن.

ويواصل الزمالك استعداداته خلال فترة التوقف استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري يوم 25 نوفمبر ومازيمبي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 30 من الشهر نفسه.

اختر تشكيل الزمالك في مواجهته المقبلة:

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