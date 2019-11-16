تياجو سيلفا يهاجم ميسي: دائما ما يؤثر على الحكام

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 15:43

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين - البرازيل

انتقد تياجو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي نظيره في الأرجنتين ليونيل ميسي متهما إياه بالتأثير على الحكام عقب مواجهة الفريقين يوم الجمعة.

تياجو سيلفا

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين
البرازيل

راقصو التانجو انتصروا على راقصي السامبا بهدف نظيف أحرزه ميسي من ركلة جزاء في السوبر الكلاسيكو الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وسيلفا اتهم ميسي بالاستفادة من إعجاب الجميع به بما فيهم الحكام، قائلا: "أراد السيطرة على اللقاء. تجادل مع الحكم والأخير ظل يضحك، يجب أن تنحي الإعجاب".

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وأضاف في تصريحات نقلتها "ماركا" "دائما ما يُجبر الحكام على منحه الأفضلية في الأخطاء، يتصرف دوما بهذه الطريقة. تحدثنا مع بعض اللاعبين في إسبانيا وأخبرونا أن نفس الأشياء تحدث. يرغب في فرض سيطرته".

وواصل مدافع باريس سان جيرمان انتقاده "في دوري أبطال أوروبا لا يحصل ميسي على نفس الأفضلية لأن الحكام أقسى. لا تراه يحاول فعل ذلك".

وأشار "هناك بعض الحكام الذين يتخذون صفه بدافع الإعجاب. منذ لم يعد نيمار في جانبنا تحول الوضع لشيء سلبي".

انتقادات الجانب البرازيلي لم تتوقف عند القائد تياجو، بل عبّر المدرب تيتي عن غضبه من تصرفات ميسي بعدما طلب من الحكم النيوزيلندي ماتيو كونجر أن ينذر نجم برشلونة ليرد الأخير بإشارة يأمر فيها تيتي بغلق فمه.

والبرغوث الأرجنتيني أعرب عن سعادته بالتفوق على الغريم اللاتيني قائلا: "المنافسة بين المنتخبين مستمرة لفترة طويلة ومن الرائع التفوق على البرازيل".

هدف ميسي أمس كتب خامس أهدافه في شباك السيليساو كأكثر المنتخبات التي هز شباكها بالتساوي مع باراجواي.

وبات ليو على بُعد 3 أهداف من معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كهداف مواجهات الفريقين التي امتدت لأكثر من قرن منذ أول صدام في 1914.

وتلعب الأرجنتين وديا يوم الإثنين ضد جارتها أوروجواي وذلك استعدادا لكوبا أمريكا 2020 التي تستضيفها بالمشاركة مع كولومبيا.

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