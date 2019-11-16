النجم الساحلي: كاف رفض تأجيل مباراتنا أمام الأهلي بسبب حقوق البث

أعلن قيس عاشور المتحدث الإعلامي باسم النجم الساحلي، عن رفض الاتحاد الإفريقي طلبه بتأجيل مباراة الأهلي.

وكان النجم الساحلي قد خاطب "كاف" لتأجيل مباراته أمام الأهلي لمدة 24 ساعة، لتقام في 30 نوفمبر بدلا من 29 نوفمبر موعدها الحالي.

وصرّح عاشور مساء الجمعة: "الاتحاد الإفريقي رفض طلبنا بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة".

وأضاف عبر تايم سبورتس: "الرفض جاء بسبب حقوق البث الفضائي".

وأوضح عاشور: "النجم الساحلي يمر بظروف صعبة مع تغيير جهازه الفني ورحيل مديره الرياضي واستقالة رئيسه".

وكان عاشور قد أعلن في وقت سابق عن مخاطبة ناديه للاتحاد الإفريقي لتأخير المباراة 24 ساعة. (طالع التفاصيل)

وبرر عاشور عبر قناة الأهلي "النجم يرتبط بمباراة في الدوري التونسي ضد اتحاد بن قردان يوم ٢٥ نوفمبر، ونريد أن نكون أكثر جاهزية على المستوى البدني".

وأضاف "تواصلنا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ورحب بالتاجيل لأن الأهلي سيلعب أيضا مباراة في الدوري يوم ٢٥ نوفمبر".

وأكد قيس عاشور أن مباراة النجم الساحلي والأهلي ستقام على ملعب رادس بسبب إصلاحات ملعب الفريق في سوسة.

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