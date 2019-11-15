حلم طوكيو - جنوب إفريقيا تتأهل لمواجهة مصر في نصف النهائي

تأهل منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عاما، ليواجه مصر في الدور المقبل.

جنوب إفريقيا اكتفت بالتعادل 0-0 أمام نيجيريا على استاد السلام، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وبالتالي تلعب جنوب إفريقيا أمام مصر يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، والفائز يعبر مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

فيما ذهبت صدارة المجموعة الثانية إلى كوت ديفوار التي تفوقت على زامبيا بهدف دون رد على استاد القاهرة في نفس التوقيت.

وسجل كواديو دابيلا هدف المباراة الوحيد للأفيال بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 61.

لترفع كوت ديفوار رصيدها إلى 6 نقاط في المقدمة، ومن خلفها جنوب إفريقيا بـ 5 نقاط.

فيما تجمّد رصيد نيجيريا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وأنهت زامبيا المنافسات بنقطة واحدة في مؤخرة المجموعة.

وتلعب كوت ديفوار أمام غانا يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة عقب نهاية مباراة مصر وجنوب إفريقيا.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الـ 3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو.

وكانت مصر قد تصدرت المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات جعلتها المنتخب الوحيد الذي يحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وتجرّدت نيجيريا من لقبها الذي حصدته قبل 4 سنوات، لتغيب عن دورة الألعاب الأولمبية التي حصدت فيها 3 ميداليات سابقة، آخرها البرونزية على أرض ريو دي جانيرو.

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