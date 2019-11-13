النجم الساحلي: طلبنا تأجيل مباراة الأهلي.. ومحاولة استثنائية لقيد كوليبالي‎

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 21:02

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

تقدم نادي النجم الساحلي بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتأجيل مباراته ضد الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي "نعم تقدمنا بطلب تأجيل اللقاء ٢٤ ساعة، ليقام يوم ٣٠ بدلا من ٢٩ نوفمبر المقبل".

وبرر عاشور عبر قناة الأهلي "النجم يرتبط بمباراة في الدوري التونسي ضد اتحاد بن قردان يوم ٢٥ نوفمبر، ونريد أن نكون أكثر جاهزية على المستوى البدني".

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وأضاف "تواصلنا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ورحب بالتاجيل لأن الأهلي سيلعب أيضا مباراة في الدوري يوم ٢٥ نوفمبر".

وأكد قيس عاشور أن مباراة النجم الساحلي والأهلي ستقام على ملعب رادس بسبب إصلاحات ملعب الفريق في سوسة.

وعن موقف سليماني كوليبالي أوضح عاشور "بالنسبة لكوليبالي فقد تقدمنا بطلب استثنائي لاتحاد الكرة التونسي لقيده في القائمة المحلية قبل فتح باب القيد أول ديسمبر المقبل، لنستفيد به في أول مباراة بدوري الأبطال".

ونجح النجم الساحلي في تسوية الغرامة المالية الموقعة على كوليبالي لصالح النادي الأهلي.

وتابع تصريحاته في سياق آخر "بالطبع المشاكل الإدارية ستؤثر على فريقنا، لكن نثق في لاعبينا فهم نجوم كبار".

وأتم تصريحاته "جاهزية محمد أمين بن عمر للقاء، سيتم تحديدها عن طريق الجهاز الطبي للفريق".

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