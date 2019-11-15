سكاي: قلبا دفاع ليستر ضمن حسابات مانشستر سيتي

يبحث مانشستر سيتي عن تدعيم خطه الخلفي الذي ضربه النقص العددي نتيجة الإصابات، لذا دخل الثنائي جوني إيفانز وكاجلار سويونكو قلبي دفاع ليستر سيتي ضمن حساباته.

حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يعاني دفاعيا بعد الإصابات التي ضربت لاعبيه، بجانب اعتزال القائد فينسنت كومباني، ما أجبر المدرب بيب جوارديولا على الاعتماد على فيرناندينيو لاعب الوسط كمدافع.

وشبكة سكاي سبورتس البريطانية كشفت وفقا لمصادرها أن سيتي وضع اسم إيفانز وسويونكو في خياراته بعد الأداء القوي الذي قدمه الثنائي رفقة الثعالب هذا الموسم.

أداء منح ليستر فرصة احتلال المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة عن سيتي الرابع.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يبدي فيها سيتي اهتمامه بإيفانز، إذ سعى لضمه في 2017 عندما كان في صفوف وست بروميتش ولكن الصفقة لم تتم.

وكذلك ليس المدافع الأول من ليستر إذ أراد جوارديولا التعاقد مع هاري ماجواير لكن مانشستر يونايتد ظفر بالصفقة في النهاية.

ثنائية إيفانز وسويونكو جعلت الثعالب الدفاع الأقوى في المسابقة بعد مرور 12 جولة باستقبال 8 أهداف فقط، متفوقين على ليفربول (10 أهداف) وسيتي (13)، وبفارق هدف عن شيفيلد يونايتد الذي استقبل 9 أهداف محتلا المركز الخامس.

وانضم التركي سويونكو صاحب الـ23 عاما إلى صفوف الثعالب في صيف 2018 قادما من فرايبورج الألماني مقابل ما يزيد عن 21 مليون يورو.

أما إيفانز صاحب الـ31 عاما فقد ارتدى القميص الأزرق في نفس الصيف مقابل 4 ملايين يورو فقط.

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