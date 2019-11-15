اسكواش - حلم الطفولة تحقق.. طارق مؤمن بطل العالم للمرة الأولى في تاريخه

توج طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة العالم للرجال للمرة الأولى في تاريخه ورقم ١١ لمصر.

وتغلب طارق مؤمن على النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في قطر.

وصرح مؤمن قبل البطولة "حلمي منذ كان عمري ٦ سنوات هو تحقيق لقب بطولة العالم، أعتقد أنه حان الوقت الآن لتحقيق ذلك أخيرا".

وكان مؤمن قد حقق وصافة النسخة الماضية ووصل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه النسخة قبل الماضية.

وتساوى مؤمن مع كل من محمد الشوربجي وعلي فرج وكريم عبد الجواد بلقب بطولة عالم لكل منهم، وحصل رامي عاشور على اللقب ثلاث مرات.

وينفرد عمرو شبانة بصدارة المتوجين المصريين باللقب برصيد أربع مرات.

وبذلك أصبح مؤمن سادس مصري يتوج بلقب بطولة العالم لرجال الاسكواش.

وبات الزوجين طارق مؤمن ورنيم الوليلي أول زوجين يتوجان بلقب بطولة عالم في نفس الرياضة في العالم بإنجاز تاريخي.

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