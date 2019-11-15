مدرب الزمالك: استعدنا عبد الشافي وشيكابالا.. والناشئون أهم مكسب بعد الفوز على الأميرية

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 10:59

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - الأميرية - الصورة من الموقع الرسمي للزمالك

يرى عصام مرعي مدرب عام الزمالك، أن لقاء الأميرية الودي يعد تجربة طيبة استعدادا للمرحلة المقبلة، ضمن البرنامج الخاص باللقاءات الودية استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

واكتسح الزمالك ضيفه بنتيجة 7-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة (طالع التفاصيل).

وقال مرعي أن الفريق قدم مستوي وأداءً طيبا وحقق مكاسب كبيرة من هذا اللقاء بغض النظر عن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.

أخبار متعلقة

مصطفى محمد: لا أنظر للجوائز الفردية.. وخطوة الاحتراف ستأتي عن طريق الزمالك مصطفى فتحي يسجل في فوز الزمالك السباعي على الأميرية وديا أحمد سمير فرج يكشف مفاجأة: عضو اتحاد الكرة فاوضني للانتقال للأهلي.. وتم قيدي في مارس مع الزمالك ديسابر: هدف بيراميدز التتويج بالدوري ولكن الأهلي والزمالك في وضع أفضل

وأشار إلى أن هدف الجهاز الفني هو تنفيذ أمور فنية وخططية معينة وهو الغرض الرئيسي من اللقاء الودي.

وواصل: "نسعى للاستفادة بأقصى درجة من مثل هذه المباريات الودية استعدادا للظهور بأفضل شكل ممكن عقب استئناف المسابقات التي نشارك بها".

وأضاف "قمنا بالاطمئنان علي محمد عبد الشافي عقب مشاركته بالشوط الثاني بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني وهي عبارة عن نزلة برد شديدة".

وتابع مرعي: "وقفنا أيضا في اللقاء على الجاهزية الفنية لمحمود عبد الرازق شيكابالا وتم الاطمئنان عليه بشكل أكبر عقب مشاركته أمام وادي دجلة الودي في جزء من اللقاء ".

وأردف "أشركنا عددا من الناشئين وظهروا بمظهر مبشر وطيب وذلك في إطار سياسة الجهاز الفني لإكسابهم حساسية الاحتكاك مع الفريق الاول تمهيدا للاستعانة بأي منهم مستقبلا".

الزمالك كان قد فاز على جولدي 3-0 ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي 2-0 وخسر من وادي دجلة 2-1 في إطار الاستعداد لعودة المباريات المحلية والإفريقية.

طالع أيضا

منتخب مصر يتعثر

ماذا قال البدري عن التعادل مع كينيا؟

مفاجأة في مجموعة مصر قبل لقاء جزر القمر

هجوم قوي من وائل جمعة على منتخب مصر

وانياما: استحققنا الفوز على مصر

حكم مصري في كأس العالم للأندية

الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بودكاست في الجول - سوالف (3) - اعرف أكثر عن دربيات السعودية.. وسر "العالمية صعبة قوووية" 9 دقيقة | السعودية
مهاجم مانشستر يونايتد السابق: رونالدو بكى بسبب نيستلروي 18 دقيقة | أوروبا
المحكمة الرياضية ترفض طعن سيتي ضد عقوبته المحتملة بحرمانه من دوري الأبطال 32 دقيقة | أوروبا
بعثة المنتخب تغادر إلى جزر القمر استعدادا للجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم ساعة | منتخب مصر
أحمد جمعة يغادر معسكر المنتخب للإصابة ساعة | إفريقيا
مدرب جالاكسي: إبراهيموفيتش يريد إنهاء مسيرته في إيطاليا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك