مدرب الزمالك: استعدنا عبد الشافي وشيكابالا.. والناشئون أهم مكسب بعد الفوز على الأميرية

يرى عصام مرعي مدرب عام الزمالك، أن لقاء الأميرية الودي يعد تجربة طيبة استعدادا للمرحلة المقبلة، ضمن البرنامج الخاص باللقاءات الودية استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

واكتسح الزمالك ضيفه بنتيجة 7-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة (طالع التفاصيل).

وقال مرعي أن الفريق قدم مستوي وأداءً طيبا وحقق مكاسب كبيرة من هذا اللقاء بغض النظر عن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.

وأشار إلى أن هدف الجهاز الفني هو تنفيذ أمور فنية وخططية معينة وهو الغرض الرئيسي من اللقاء الودي.

وواصل: "نسعى للاستفادة بأقصى درجة من مثل هذه المباريات الودية استعدادا للظهور بأفضل شكل ممكن عقب استئناف المسابقات التي نشارك بها".

وأضاف "قمنا بالاطمئنان علي محمد عبد الشافي عقب مشاركته بالشوط الثاني بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني وهي عبارة عن نزلة برد شديدة".

وتابع مرعي: "وقفنا أيضا في اللقاء على الجاهزية الفنية لمحمود عبد الرازق شيكابالا وتم الاطمئنان عليه بشكل أكبر عقب مشاركته أمام وادي دجلة الودي في جزء من اللقاء ".

وأردف "أشركنا عددا من الناشئين وظهروا بمظهر مبشر وطيب وذلك في إطار سياسة الجهاز الفني لإكسابهم حساسية الاحتكاك مع الفريق الاول تمهيدا للاستعانة بأي منهم مستقبلا".

الزمالك كان قد فاز على جولدي 3-0 ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي 2-0 وخسر من وادي دجلة 2-1 في إطار الاستعداد لعودة المباريات المحلية والإفريقية.

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