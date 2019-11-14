وائل جمعة: مباراة كينيا الأسوأ في تاريخ مصر.. وغياب الجماهير سبب بلادة اللاعبين

هاجم وائل جمعة لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام البدري بعد التعادل مع كينيا 1-1 في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال جمعة في الاستوديو التحليلي للقاء عبر قناة (بي إن سبورتس) "هذه أسوأ مباراة لمنتخب مصر في ملعبه على مدار تاريخه بل إن أداء المنتخب في كأس الأمم الأخيرة تحت قيادة أجيري كان أفضل".

وأضاف "أشعر بالحزن بعدما رأيت المنتخب بهذه الصورة بعد الأداء الرائع للمنتخب الأوليمبي، لقد ظهر الفريق أمام كينيا بلا روح وغل وغيرة أو رجولة، وليس مبررا أن الجهاز الفني جديد، كما افتقد أساسيات كرة القدم، وهو ما ظهر في كثرة التمريرات الخاطئة".

وتابع "إذا لعب مدير المنتخب محمد بركات، والمدرب سيد معوض اليوم ضد كينيا لظهرا بحالة أفضل من باقي اللاعبين، آخر مباراة لنا ضد كينيا فاز منتخب مصر بخمسة أهداف".

وواصل "أرضية الملعب كانت سيئة على الفريقين، فالمنتخب استفاد منها في الهدف الذي سجله محمود عبد المنعم (كهربا)، وكرة القدم كانت عادلة، منتخب كينيا لا يستحق الخسارة"، وذلك تعليقا على الفرصة العجيبة لمحمود حسن (تريزيجيه)، التي وققت بها الكرة على خط المرمى.

وأردف "من المفترض أن يحزن منتخب كينيا على التعادل أمام مصر".

وتطرق وائل جمعة للحديث عن جانب آخر، مشددا "غياب الجماهير السبب الرئيسي في حالة (البلادة) التي ظهر عليها لاعبو المنتخب، فهو عامل مؤثر، وبرج العرب أنسب ملعب يدخل فيه الجاهير فهو منشأة عسكرية، ولكن الأسباب ليست بأيدينا".

وبمواجهته عن تصريح حسام البدري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بأن لديه 4 بدائل قادرة على تعويض محمد صلاح، رد جمعة "صلاح لا يعوض في منتخب مصر الحالي، فالطريقة الوحيدة أن يظهر المنتخب بجماعية وهذا مستحيل في ظل انعدام الروح".

وأتم تصريحاته "المنتخب لن يكون بهذا السوء في وجود صلاح، فهو نجم كبير له ثقل وأفضل لاعب إفريقي آخر عامين، ويلعب في أكبر أندية العالم".

🗣️ وائل جمعة 💬 لو سيد معوض ومحمد بركات لعبوا بجسمهم ده هيكونوا أفضل أمام كينيا pic.twitter.com/LffSky6438 — FilGoal (@FilGoal) November 14, 2019

وأقيمت المباراة يوم الخميس في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات للبطولة التي ستقام في الكاميرون لحساب المجموعة السابعة.

وبذلك حصل منتخب مصر وكينيا على نقطة لكل منهما، فيما يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة مبكرا بثلاث نقاط إثر فوزه على توجو بهدف دون رد.

سجل هدفا المباراة كهربا في الدقيقة 42، وأدرك منتخب كينيا التعادل عن طريق ميشيل أولونجو في الدقيقة 68.

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