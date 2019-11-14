بالفيديو – تعثرنا.. منتخب مصر يتعادل مع كينيا في لقاء الأخطاء القاتلة

فشل منتخب مصر في تحقيق الانتصار في بداية مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 وتعادل مع كينيا إيجابيا بهدف لمثله.

وأقيمت المباراة اليوم الخميس في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات للبطولة التي ستقام في الكاميرون لحساب المجموعة السابعة.

وبذلك حصل منتخب مصر وكينيا على نقطة لكل منهما، فيما يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة مبكرا بثلاث نقاط إثر فوزه على توجو بهدف دون رد.

سجل هدفا المباراة كهربا في الدقيقة 42، وأدرك منتخب كينيا التعادل عن طريق ميشيل أولونجو في الدقيقة 68.

أخطاء قاتلة وهدف

بدأت المباراة بشكل هادئ وفي الدقيقة الخامسة استغل كهربا تمريرة خاطئة من حارس مرمى كينيا وعدم تشتيت الدفاع للكرة ومرر لتريزيجيه الذي سدد مباشرة لكن تصويبته ذهبت إلى خارج الملعب.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لإصابة حارس كينيا باتريك ماتاسي بعد ارتطام قدمه بأرضية الملعب ليخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه إيان أوتيينو.

وفي الدقيقة 12 تصدى حارس منتخب كينيا البديل لرأسية من أحمد حجازي بعد متابعته ركلة ركنية.

واستغل كهربا بينية متقنة من أفشة لكن تسديدته ذهبت ضعيفة ليد الحارس.

وفي الدقيقة 20 أنقذ محمد الشناوي منتخب مصر من تلقي هدفا محققا بعدما راوغ أيوب تيمبي أحمد حجازي بطريقة رائعة وسدد لكن حارس الفراعنة تصدى.

وبعد ثلاث دقائق فقط راوغ ميشيل أولونجا محمود علاء بطريقة رائعة وسدد الكرة من بين قدمي حجازي لكن الشناوي تألق مرة أخرى.

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واضطر منتخب كينيا لإجراء تبديل اضطراري ثان بمشاركة كليف نياكيا بدلا من أيوب تيمبي.

وحصل منتخب كينيا على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء منتخب مصر بداعي لمسة يد على محمود علاء لكن الحائط البشري تصدى للتسديدة.

وفي الدقيقة 42 استغل كهربا خطأ قتلا من لاعب كينيا في إعادة الكرة وتشتيت خاطئ من الحارس ليسدد في المرمى الخال من حارسه ويعلن عن الهدف الأول للفراعنة.

تعادل وإنقاذ رائع

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر أول تبديلاته بمشاركة أحمد سيد "زيزو" بدلا من حسين الشحات.

وشتت حجازي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بفدائية، قبل أن يجري منتخب كينيا تبديله الثالث بمشاركة كينيث موجونا بدلا من جوهانا أومولو.

وبعد دقائق أجرى منتخب مصر تبديله الثاني بمشاركة محمد النني بدلا من أفشة.

وما هي إلا ثلاث دقائق وبالتحديد في الدقيقة 68 وأعاد النني الكرة للخلف في خطأ قاتل ليفشل أحمد فتحي في السيطرة عليها ليخطفها لاعب كينيا ويسدد ميشيل أولونجا في الشباك مدركا التعادل لنجوم هارامبي.

وفي الدقيقة 75 أجرى منتخب مصر تبديله الثالث بمشاركة أحمد جمعة بدلا من عمرو السولية.

وكاد منتخب مصر يسجل هدفا ثانيا بعدما مرر كهربا تمريرة إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة قوية ومرت من بين قدمي الحارس لكنها لم تعبر الخط.

وشتت دفاع كينيا الكرة وسدد كهربا لكن الدفاع شتتها وسدد زيزو ومرة أخرى الدفاع شتت الكرة، وأخيرا سدد النني لكن الدفاع حول الكرة ركلة ركنية.

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وضغط منتخب مصر في الدقائق المتبقية لكنه فشل في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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