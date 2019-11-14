حكم مصري يشارك في مونديال الأندية

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 18:30

كتب : FilGoal

محمود أبو الرجال - الحكم المساعد

اختير الحكم المصري المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة في كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة ما بين 11 إلى 22 من شهر ديسمبر.

ويعد أبو الرجال هو الحكم المصري الوحيد الذي سيشارك في البطولة.

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إذ أن قائمة حكام البطولة ضمت 4 فقط من إفريقيا هم حكم الساحة الجزائري مصطفى غربال، وأبو الرجال، ومساعد من الجزائر مقران قوراري، وحكم الفيديو باكاري جاساما.

ويشارك في كأس العالم للأندية كل من ليفربول والترجي ومونتيري المكسيكي والسد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا.

وننتظر معرفة المشاركة من أمريكا الجنوبية بين ريفر بليت الأرجنتيني أو فلامنجو البرازيلي، بالإضافة لبطل كأس آسيا بين الهلال السعودي وأوروا ريدز الياباني.

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