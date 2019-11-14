المفاجأة تحدث.. جزر القُمر تثأر من توجو وتتصدر قبل مواجهة مصر

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

جزر القُمر - توجو

حقق منتخب جُزر القمر في تحقيق فوزا هاما خارج القواعد على حساب توجو بهدف دون رد في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

المنتخبان يتشاركان مع مصر وكينيا المجموعة في التصفيات التي يتأهل أول وثان كل منتخب إلى البطولة الإفريقية.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق فايز سليماني في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

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مهاجم كوتريرك البلجيكي سجل هدف الفوز قائدا منتخب بلاده للثأر من الهزيمة أمام توجو في تصفيات كأس العالم 2022 الأولية.

جزر القُمر تعادلت ذهابا بهدف لكل فريق في شهر سبتمبر الماضي، ثم فازت توجو بهدفين دون رد بعد 4 أيام وتأهلت للدور التمهيدي الثاني.

فوز منتخب المُلقب بـ "كويلاكانتس" أحد أنواع الأسماك، قادهم لصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط قبل مواجهة مصر يوم الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر.

المنتخب المصري تعادل مع نظيره الكيني بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب مفرطا في أول نقطتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

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