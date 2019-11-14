فيكتور وانياما: استحققنا الـ 3 نقاط أمام مصر

يعتقد فيكتور وانياما لاعب وسط منتخب كينيا أنهم استحقوا النقاط الثلاثة عقب التعادل مع مصر في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

كينيا عادت بنقطة التعادل بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب في ضمن مباريات المجموعة السابعة.

لاعب وسط توتنام الإنجليزي قال عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي إن سبورتس": "استحققنا الـ 3 نقاط وخلقنا فرص أكثر من مصر وقاتلنا وأظهرنا شجاعة وشخصية تسعى إلى الفوز".

وتابع "كنا نعرف جيدا أنه لدينا بعض المشاكل قبل المباراة وحاولنا التركيز، وبدأنا المواجهة بصورة جيدة وسجلنا هدف التعادل".

ولا يرى اللاعب البالغ 28 عاما أن منتخب بلاده تأثر بالنتيجة إذ واصل "لم نتأثر بإصابتي وتغييرات الشوط الأول، لدينا بعض اللاعبين العائدين من الإصابات ولدينا لاعبين على الدكة أدوا بشكل جيد عقب مشاركتهم".

وأتم عن مواجهة توجو "يجب علينا أن نتحلى بالتواضع ونقاتل مباراة تلو الأخرى، وعلينا التركيز على مواجهة توجو".

ويتصدر منتخب جزر القُمر الترتيب برصيد 3 نقاط عقب الفوز على توجو خارج القواعد.

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